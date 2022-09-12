Сказки о красивой жизни подтолкнули некоторых белорусских медиков собрать чемоданы и отправиться за границу. Якобы условия для работы там лучше, да и зарплата куда привлекательней. Среди тех, кто повелся на откровенное вранье, был и наш следующий собеседник. В 2021 году офтальмолог Евгений Зейдан переехал в Польшу, но, не прожив там и года, вернулся. Почему система здравоохранения в стране-соседке вызвала горькое разочарование и правда ли, что у приезжих специалистов там нет никаких перспектив — читайте в эксклюзивном материале «МП».

— Евгений, вы уроженец Сирии. Расскажите, что вас связывает с Беларусью?

— В Беларусь я переехал примерно в 15 лет. Считаю эту страну своей родиной. Здесь живут практически все мои родственники и друзья. А вдали от близких тяжело быть долгое время.

Медицина для меня — это все-таки призвание. Врачом я хотел быть с детства. Получил высшее образование в Белорусском государственном медицинском университете. В 2019 году закончил лечебный факультет. В дальнейшем выбрал для себя офтальмологию. До переезда в Польшу работал в 3-й городской клинической больнице.

— Почему вы решили сменить место жительства? Вас что-то не устраивало в Беларуси?

— Если скажу, что не устраивало — это будет неправда. Устраивало, но желание путешествовать, получить новый опыт, больше заработать побеждало. Тем более, я слышал рассказы о перспективах за границей.

Я много путешествовал. А в 2021 году я уехал в Польшу. Еще со времен ковида она позиционировала себя, как страна, которая приглашает к себе медиков из всех стран бывшего Советского Союза. Обещали, что переезд будет легкий. В интернете много об этом писали. А правда это или нет, никак не проверишь — только на своем личном опыте.

— 2020 год был непростой для Беларуси. Призывы уезжать в медицинской среде тогда звучали?

— Хорошо там, где нас нет. Есть медики, которые уезжают за границу. И таким образом происходит некая такая реклама. Но никто не задумывается о сложностях переезда. Считают, что все будет замечательно. Якобы у кого-то получилось, значит, и у меня получится.

Одни обещания

— Давайте поговорим о жизни в Польше. Сложно было найти работу в другой стране?

— Я приехал в польский город Бялогард, а уже на следующий день начал свою профессиональную деятельность в местной поликлинике. У меня даже не было возможности толком изучить свой контракт. Я работал на полставки в офтальмологическом кабинете в качестве помощника врача-офтальмолога, также на полставки в кабинете терапии.

В Польше есть рекрутинговые компании, которые занимаются поиском врачей, оформлением их на работу. Я связался с компанией, отправил им документы по интернету. Они нашли рабочее место. Но знаю, что были случаи, когда мои коллеги, переехав в Польшу, сидели по два-три месяца без работы, жили за свои деньги, тратили запасы.

— А первое разочарование с чем было связано?

— Нам обещали, что будут помогать, отправят на дополнительные языковые курсы — ничего этого не было. Каждый сам себя обучал так, как может. Зарплату называли одну, а на деле она оказалась другой. Врач работает не напрямую на поликлинику или больницу, а на фирму-посредника. Такие фирмы помогают найти учреждению врача. Соответственно, поликлиника или больница выплачивает зарплату этой фирме. Она забирает свой процент (большой) и только потом деньги перечисляются специалисту.

Прожив в Польше девять месяцев, я понял, что профессиональных перспектив у меня здесь никогда не будет

Еще один важный момент. Приезжий врач сразу не может работать врачом. Он выступает в роли ассистента, долгое время учит язык. Ему обещают, что врачебная лицензия будет готова за три месяца. Но может пройти полтора года — разрешения на врачебную деятельность может не быть. Если человек все-таки получит лицензию, далее придется пойти в так называемую врачебную палату, чтобы получить печать. И тут снова сложности. То врачебная палата по каким-то причинам закрывается, то нет того, кто принимает собеседование у специалиста. Так что решение вопроса затягивается надолго.

— Польским больницам выгоднее работать через кадровые агентства?

— Да. Если врач совершает какую-то ошибку, у больницы, которая работает с ним напрямую, будут большие проблемы. Так что учреждения предпочитают работать через посредника.

— Вы сказали, что благодаря переезду хотели больше заработать. Получилось?

— Как и в любой другой стране, в Польше все дорожает. Не было такого, чтобы зарплаты хватало и еще получалось накопить. Последние три-четыре месяца я уходил в минус. Я говорил об этом работодателю. Мне предлагали потерпеть. Мол, скоро все наладится, документы будут на руках. И так мне обещали все девять месяцев пока я жил в Польше…

Там я был на птичьих правах. Возникало чувство, что я не врач, а человек второго сорта, которым пользуются. И это убивало изнутри. Ведь врачи должны заниматься врачеванием, а не просто быть помощниками, выписывать рецепты. Ты приходишь, говоришь, что готов помогать людям, но такой возможности в Польше нет. Там выгодно, чтобы специалист работал на позиции помощника врача. Фирмы-посредники зарабатывают на этом большие деньги. Например, поликлиника или больница платит фирме 5600 злотых, а врач получает на руки 4000. И представьте, что таких врачей много!

Люди второго сорта

— У ваших коллег, переехавших в Польшу, такой же негативный опыт?

—Конечно. Стоит сказать, что сейчас в Польшу приехало много врачей из Украины. Они получают документы гораздо быстрее, чем белорусы. Не знаю, с чем это связано. Но то, что мы чувствуем себя в Польше людьми второго сорта, — это факт. И на работу идешь постоянно угнетенным. Нет уверенности в завтрашнем дне. Недовольство копилось.

— О карьерном росте там можно забыть?

—Никакого карьерного роста у белоруса в Польше не будет! Есть свободные места, и их нужно заполнять. Польские специалисты в приоритете. Своих хватает. Кроме того, белорусский врач постоянно находится под опекой коллеги, который получил диплом в Польше. Это врач может быть младше его и на десять, и на двадцать лет…

— То есть местным врачам предоставляются лучшие рабочие места?

— Мне сразу дали понять: дорога в офтальмологию для меня закрыта. Один профессор, с которым я пытался связаться, так и сказал: пускай иностранцы не думают, что они сюда приедут и будут работать офтальмологами. Это специальность для нас, мы ее не отдадим. Ты можешь стать психиатром, терапевтом, хирургом, но не офтальмологом. Просто потому, что ты не сдашь экзамен. А для меня это принципиальный момент. Я хочу работать по определенной специальности. Почему у себя в стране я работал офтальмологом, а в Польше не могу?

В Польше медицина — чистый бизнес

— Сейчас вы уже можете сравнить белорусскую и польскую медицину. В чем различия?

— В Беларуси много положительных моментов. У медиков есть возможность карьерного роста, стабильная зарплата. Есть надбавки. Ты знаешь, сколько будешь получать. Не бывает такого, как у меня в Польше: сегодня заработал 4500, а завтра уже 4000.

И еще, на мой взгляд, в Беларуси врачи более доброжелательные и душевные. И в профессиональном плане, и в человеческом. Здесь можно научиться у коллег, а в Польше не все врачи хорошо относятся к иностранцам.

Если говорить о медицине, то уровень белорусской офтальмологии ничем не хуже, а в некоторых моментах даже лучше польского. Все операции, которые делаются в Польше, проводятся и у нас. В Беларуси, на мой взгляд, это делают в некоторых аспектах даже лучше. И технологии у нас никак не отстают, аппаратура в наличии, хорошие рабочие руки и мозги имеются.

В Беларуси медик может повышать свою квалификацию. Если у тебя получается что-то новое — можешь внедрять это в систему. В нашей стране гораздо больше плюсов в профессиональном развитии врачей, чем за границей.

— А к пациентам в Польше как относятся?

— Жестче. Сколько пациентов принял, столько и заработал. Поэтому выгоднее отправлять людей на дополнительные исследования, операции. Есть план. Если поликлиника его не выполняет, она закрывается или закрывается ее определенное отделение. Медицина там — это чистый бизнес.

Были случаи, когда врач намеренно ставил неправильный диагноз,чтобы отправить пациента на дополнительные анализы. Эта как накопительная система баллов. Чем больше накопишь, тем больше заработаешь.

— После возвращения в Беларусь вы устроились на работу врачом-офтальмологом в больницу скорой медицинской помощи Минска. Как дальше вы видите свое будущее?

— Я вижу его только в Беларуси. Главное — стараться, больше работать. Я понял, что не надо думать о переездах, о том, где лучше, о том, как лучше заработать. В приоритет надо ставить персональное развитие, развитие своей страны. За границу можно ехать за опытом, а приезжая обратно, вкладываться в белорусскую медицину, в новые методики, которые позволят нам развиваться. Как я уже сказал, за границей мы всегда будем людьми второго сорта. Кстати, если польские пациенты слышат у врача иностранный акцент, они могут попросить предоставить им другого (местного) специалиста.

27-летний врач-офтальмолог свое будущее видит только в Беларуси

Не все готовы признать ошибки

— Как сегодня вы оцениваете свое решение переехать?

— Любой опыт есть опыт. Но для меня выбор очевиден: оставаться в Беларуси. Надо развивать нашу медицину.

— Как вы считаете, ваши коллеги, которые сейчас находятся в Польше, готовы признаться, что там не все так прекрасно?

— Моим коллегам, которые попали в подобную ситуацию (а таких очень много), просто стыдно об этом говорить. И поэтому они считают, что пути назад нет. Не каждый человек сможет признать свои ошибки.