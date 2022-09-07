Дату провозгласила Генеральная Ассамблея ООН, ее объявили для большей осведомленности общественности и мобилизации стран к глобальным действиям по борьбе с загрязнением воздуха.

Тема этого года — «Воздух, которым мы дышим». В Беларуси основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу приходится на мобильные источники выбросов и составляет 61%, а это 728 тысяч.

Чтобы снизить воздействие транспорта на воздух с 2016 года в нашей стране реализуются виды топлива, соответствующие экологическому классу К5. Более того, отечественные производители наладили выпуск техники, соответствующей экологическим стандартам Евро – 5 и Евро – 6. Существенно обновлены транспортные парки, активно развивается пассажирский электротранспорт.

Продолжают работать и над сокращением выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов. В первую очередь, за счет строительства, реконструкции, модернизации газоочистных установок.

Принятые меры действенны, они дают ощутимый результат. Суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников сократился по сравнению с 2015 годом на 5,2 %, с уровнем 2010 года – на 9,6 % и составил в 2021 году 1192,9 тыс. тонн в натуральных величинах.

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