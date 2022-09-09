9 сентября в Музее-панораме «Бородинская битва» в Москве в рамках празднования 210-летия Бородинского сражения заместитель Министра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский передал в фонд Библиотеки Союзного государства книгу коллекционера и историка Владимира Лиходедова «Единство непобедимого народа».

В своей книге Владимир Лиходедов с помощью фотографий рассказывает о роли, которую сыграли славянские народы в Отечественной войне 1812 года, Первой Мировой и Великой Отечественной войнах.

В торжественной обстановке замминистра информации Беларуси Игорь Бузовский передал подарок Библиотеке через Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

— Наши народы всегда пытались столкнуть. И только славянское братство помогало нам выдержать в самых тяжелых испытаниях. А эта книга — свидетельство глубинных корней нашей общей истории, являющихся основой для понимания нашего настоящего, осознания нашего общего будущего. Мы защищали не только наши земли, но и наш образ жизни, наши ценности, — добавил замминистра информации Беларуси.

Игорь Бузовский рассказал о том, что в Год исторической памяти Министерство информации Республики Беларусь реализует многочисленные книжные проекты, призванные не допустить переписывания истории в интересах отдельных стран, политических течений и идеологических теорий.

— Современный мир погрузился в жуткие процессы потребления, индивидуализма, развлечений, отвергая либо убого интерпретируя историю наших стран, нашего прошлого. Именно по этой причине появляется возможность поднять голову нацизму, оскверняются и уничтожаются памятники героям и героическому прошлому. Мы, потомки великих побед, знаем: тот , кто не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Для этого и в дальнейшем книжные проекты Беларуси, Союзного государства будут пополняться важными для наших государств, для нашего будущего, для сохранения наших ценностей, книгами, — резюмировал он.

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