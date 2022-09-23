Конкурс проходит при поддержке Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

Для участия приглашаются авторы или авторские коллективы, способные разработать эскизный проект памятного знака и оказать помощь в его реализации.

Заявки принимаются до 1 ноября включительно. Необходимо предоставить:

эскизный проект (эскиз композиционного решения произведения искусства и пояснительная записка) и запечатанный конверт с информационным письмом.

Разработка эскизного проекта памятного знака должна осуществляться на основании данных, изложенных в исторической справке.

Победители получат премии: 1-е место – 100 базовых величин; 2-е место – 80 базовых величин; 3-е место – 50 базовых величин. Подробности на сайте.

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