США на совещании в Женеве стран – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия признали, что вывозили образцы патогенных штаммов и биоматериалов граждан из Украины. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводит ТАСС.

Игорь Кириллов отметил:

– Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения – пациентах психиатрических больниц.



По его словам, при обсуждении этого вопроса делегация из США признала эти факты, подчеркнув, что передача образцов патогенных биоматериалов в Соединенные Штаты происходила довольно редко.

К слову, ранее председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин, комментируя слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что американская сеть биолабораторий вокруг России представляет опасность, назвал американские биолаборатории продуктами неоколониалистского, империалистического мышления. Подробнее об этом – в материале по ссылке.

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