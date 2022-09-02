Школьные дневники не имеют разграничения для мальчиков и девочек. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявили в пресс-службе Министерства образования.

К 2022/2023 учебному году Министерство образования разработало и рекомендовало к использованию единые обложки дневников учащихся 3-4-х и 5-11-х классов на белорусском и русском языках. Всего восемь вариантов. На последней странице обложки дневника размещена контактная информация Республиканского центра психологической помощи с изображением девочки и мальчика. «Хотелось бы развенчать миф о том, что в этом году Министерством образования введены школьные дневники для мальчиков и девочек. Никакого разграничения для мальчиков и девочек эти дневники не имеют. Ими могут пользоваться все учащиеся, независимо от того, кто изображен на обложке. Кроме того, абсолютно спокойно можно использовать дневники прошлых лет выпуска», — подчеркнули в образовательном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в этом году обложки дневников во многом направлены на патриотическое воспитание молодежи. «Там отражены государственные символы, оплот нашей независимости — площадь Победы, указаны все основные государственные праздники, памятные даты. Ну и, конечно, наша единая платформа по патриотическому воспитанию нашла также свое отражение в инновационной форме — в виде QR-кода — для того, чтобы каждый молодой человек смог воспользоваться теми фото- и видеоматериалами, приобретать знания и расти над собой», — констатировали в Минобразования.

БелТА