Шоу-конкурс «Мисс и Мистер БРСМ-2022» собрал на сцене центрального районного Дома культуры самую яркую, активную, креативную и творческую молодежь Будакошелевщины.



Организатором мероприятия выступил районный комитет Белорусского республиканского союза молодежи при поддержке генерального спонсора Тариела Асланова.

Непередаваемая атмосфера царила в зрительном зале на протяжении всего мероприятия. Девушки и молодые люди по-настоящему удивляли и зрителей, и жюри своими яркими номерами, креативностью и подготовкой.



Пять девушек и четыре молодых человека боролись за титул «Мисс и Мистер БРСМ-2022». По итогам четырех конкурсов, где участники демонстрировали все свои таланты, были определены победители.

Так, титул «Мисс БРСМ-2022» и корона достались Ирине Дегтяревой из Коммунаровского Дворца культуры, а «Мистером БРСМ» стал Григорий Захаров, учащийся агротехнического колледжа.



Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора