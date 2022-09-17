Накануне праздника и в День народного единства по всей Будакошелевщине пройдут диалоговые площадки, акции по наведению порядка, митинги, тематические выставки, концертно-развлекательные программы спортивные состязания и онлайн-проекты.

Уже сейчас в социальных сетях запущены фоточеленджи, флешмобы: #Мыедины # Мывмете #деньнародногоединства.

В рамках проекта «17 добрых дел» волонтеры оказывают помощь ветеранам войны и труда, благоустраивают памятные места, проводят благотворительные акции для детей-сирот, детей с ограниченными психофизическими возможностями и другие мероприятия.

15 сентября стартует районный стихочеллендж «Единство слова». В 15.00 в начальной школе Буда-Кошелева пройдет диалоговая площадка «17 граней единства» под эгидой районной организации РОО «Белая Русь».

16 сентября в 9.30 на стадионе аграрно-технического колледжа начнутся спортивные соревнования среди работников ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» «Мы вместе», посвященные Дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности и в рамках празднования Дня народного единства. В 15.30 в Буда-Кошелеве руководство района, депутатский корпус, общественные объединения и организации заложат «Аллеи дружбы и единства». В это же время стартует велопробег по населенным пунктам района «Мы вместе» с возложением венков и цветов к памятным местам. В 16.30 в районном Доме культуры для будакошелевцев организуют концертную программу «Мы дети твои, дорогая Беларусь».

Насыщенным на события станет сам День народного единства. В Буда-Кошелеве на городском мемориале в 10.00 пройдет митинг с возложением цветов и венков. В 11.00 с площади города стартует легкоатлетический забег «Вместе за единую Беларусь» по маршруту: площадь города, ул. Горького, ул. Н.А.Прищепы, ул.Советская, площадь города. На площади в это время будут работать интерактивные площадки, проходить спортивные состязания.

В 11.00 уваровчане приглашают всех желающих на районный фольклорный праздник «Уваравіцкі кірмаш». В это же время в Кривске стартует гражданско-патриотическая акция «Символ единства» с автопробегом к памятным местам на территории Кривского сельсовета.