На утро 23 сентября посеяны 702 тысячи гектаров озимых зерновых культур — 46 процентов запланированной площади. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Больше всего посеяно в Минской области – 54 процента от плана. В Гродненской – 53, Брестской – 50, Могилевской – 49, Витебской – 39, Гомельской – 29. Озимый ячмень уже занимает 130 тысяч гектаров, за всю прошлогоднюю кампанию было 60 тысяч. Эта культура хорошо себя зарекомендовала. Она устойчива к засухе, рано созревает и дает высокий урожай.

Убрано 19 процентов сахарной свеклы – накопано 652 тысячи тонн сладкого корня. В этом году его планируется собрать 5 миллионов тонн. В 2021-м было 4 миллиона. Из сырья нового урожая планируется выработать 600 тысяч тонн сахара. 400 тысяч пойдет на внутренний рынок для реализации в розничной торговле и предприятиям промышленной переработки. Это на 20 тысяч тонн больше, чем из свеклы предыдущего сезона. Увеличение связано с необходимостью упредить возникавший иногда в этом году ажиотажный спрос. Свободный ресурс сахара будет экспортирован.

Также убрано 87 процентов гречихи, 89 – проса, 39 – картофеля, 42 – овощей.

СБ