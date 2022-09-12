Осень – сезон сбора грибов, а значит, и повышенного риска отравления грибами.

Отравление грибами может произойти при употреблении в пищу ядовитых грибов или съедобных, но испорченных (заплесневелых, покрытых слизью, долго хранящихся).

Признаками отравления грибами являются: тошнота, непрекращающаяся рвота, обильное слюноотделение, сильная потливость, возрастающая слабость, одышка, головокружение, боли в животе, головная боль, жидкий стул (иногда с кровью). Если при отравлении произошло поражение нервной системы, наблюдаются судороги, нарушение зрения, возбуждение, бред и галлюцинации.

Если после приема грибов у человека появляются признаки поражения желудочно-кишечного тракта, не стоит полагаться на домашние средства, следует незамедлительно обратиться к специалистам.

Чтобы избежать отравления дарами природы, любителям тихой охоты следует соблюдать ряд правил: собирайте только известные вам грибы; не берите ядовитые и подозрительные грибы в руки; не кладите в корзину и не покупайте переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы; не откладывайте их переработку надолго; впрок заготавливайте только молодые грибы; разные виды грибов перерабатывайте отдельно и тщательно их мойте; не покупайте грибные закатки с рук; не собирайте грибы в местах, где имеют место выбросы токсических веществ (трассы, промышленные предприятия и т.д.); не употребляйте в пищу недостаточно проваренные или не просолившиеся (не вымоченные) грибы; заготавливая грибы впрок, отдавайте предпочтение засолке, замораживанию и сушке, а чтобы избежать ботулизма, избегайте герметичного консервирования под металлические крышки.

По информации Буда-Кошелевского районного ЦГЭ