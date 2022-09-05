Буда-Кошелевский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь осуществляет отбор кандидатов для поступления на следственно-экспертный факультет учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и обучения в интересах Следственного комитета.
Кандидатами на поступление могут стать юноши:
которым в 2023 году исполняется (либо уже исполнилось) 17 лет;
имеющие (получающие в 2023 году) общее среднее либо среднее специальное образование;
не имеющие по состоянию здоровья противопоказаний для прохождения срочной военной службы.
Для того, чтобы стать курсантом следственно-экспертного факультета Академии МВД, необходимо:
— лично до 1 апреля 2023 года обратиться в Буда-Кошелевский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь (телефон 8 (02336) 7-22-54, адрес: Гомельская область, г.Буда-Кошелево, ул.Головачева, 1/2);
— пройти в РОСК собеседование и получить справку-рекомендацию;
— до 15 апреля 2023 года подать в отдел внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома по месту жительства, (регистрации) заявление и справку-рекомендацию Следственного комитета о поступлении на следственно-экспертный факультет Академии МВД для последующего оформления личного дела;
— пройти профессиональный отбор (ВВК, спец. проверка и т.д.);
— пройти централизованное тестирование по русскому (белорусскому) языку, иностранному языку, обществоведению.
Преимущества обучения в Академии МВД:
бесплатное высшее юридическое образование (срок обучения – 4 года);
полное государственное обеспечение на период обучения (обеспечение бесплатным проживанием, питанием, форменным обмундированием, выплата ежемесячного денежного довольствия);
по окончании обучения – присвоение квалификации «юрист»
и специального звания «лейтенант юстиции», гарантированное трудоустройство на вакантные должности в подразделения Следственного комитета г. Гомеля и Гомельской области;
социальная защита, предусмотренная законодательством для сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь и членов их семей (пенсионное обеспечение, государственное страхование и медицинское обслуживание, возможность получения арендного жилья и перспектива строительства собственного жилья с использованием льготного кредита).
Дополнительную информацию по поступлению на следственно-экспертный факультет Академии МВД и прохождению службы в Следственном комитете Республики Беларусь вы можете уточнить в управлении кадров и идеологической работы управления Следственного комитета Республики по Гомельской области (г. Гомель, ул. Советская, 34, каб 4-10) по телефонам: 8 (0232)69-30-07, +375 29 394 37 85.