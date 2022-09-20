Отопление в детских садах, школах и больницах Минска включат с 20 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Отопление поступит в детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки, гостиницы. Отапливать эти помещения начинают при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 10 градусов и ниже.

Как отмечал ранее первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило, традиционно в социальные объекты тепло поступает в первую очередь. «Если будет 5 дней подряд среднесуточная температура плюс 10 и ниже, то решение принимается в течение одного дня», — сказал первый замминистра.