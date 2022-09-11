Идешь по дворовым территориям Буда-Кошелева и понимаешь, что старая как мир проблема больших городов прочно обосновалась и у нас в райцентре. Видать, действительно, дурной пример заразителен. Кажется, и парковки предусмотрены во дворах, и свободных мест там достаточно. Так нет же, нужно свою «ласточку» разместить на травке, где помягче, да еще и под дерево, в тенек, загнать. Или поближе к подъезду, чтобы из окна машину видать было. Ничего не скажешь, заботливые хозяева. Тогда вопрос на засыпку: кто позаботится о состоянии того же газона?



Наталья ЛОГУНОВА