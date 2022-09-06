Авто- и велопробеги, диалоговые площадки, челенджи, скоростная сборка карт-пазлов, субботник в Хатыни – масштабную программу ко Дню народного единства готовят общественные организации страны.

«Патриоты Беларуси» при поддержке профсоюзов запускают «Символ единства». Автопробег стартует через неделю из Полоцка. В местах сожженных деревень и захоронений Великой Отечественной активисты установят памятные таблички с цифровыми QR-кодами. На аудиодорожках — воспоминания очевидцев страшных событий или архивные свидетельства зверств фашистов.

Автопробег пройдет по всем 118 районным центрам страны. Во время поездок соберут символичные элементы («шестеренки») для финального действа, чтобы показать, что все мы – единый механизм и не можем существовать друг без друга. День народного единства – 17 сентября – в этом году будет отмечаться второй раз. Идея прозвучала на Всебелорусском народном собрании и поддержана Президентом.

ОНТ