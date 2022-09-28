Сразу несколько новшеств ждут белорусов в первый день октября. Они касаются, пенсий, лимитов на ввоз товаров и не только. Что конкретно изменится, читайте в материале Sputnik.

Во-первых, появится новая схема дополнительных пенсионных накоплений, в которой будет участвовать и работник, и его наниматель. Во-вторых, в страну можно будет ввозить меньше товаров. Это коснется и посылок, и того, что физлица ввозят наземным транспортом, но не авиапассажиров. В-третьих, будет очередное подорожание сигарет.

Накопить на пенсию

Новая схема пенсионных накоплений заработает в стране с октября. Заниматься этим уполномочена страховая компания «Стравита» (дочерняя структура государственного «Белгосстраха»). Ей белорусы смогут перечислять процент от своей зарплаты, чтобы у них была прибавка к пенсии.

«Пенсионный» указ, который заработает с 1 октября, предполагает, что деньги будут вкладывать в государственные ценные бумаги, облигации и банки. Обещается: если будет дополнительная прибыль, то не менее 50% от нее распределят между застрахованными.

Гарантированная доходность привязана к ставке рефинансирования. На данный момент это 12% при годовой инфляции 17,9% (по итогам августа 2022 года). Предусмотрена и «подушка безопасности» – государственный гарантийный фонд и дополнительные резервы, которые обязана пополнять «Стравита».

Работник вправе сам определить, какую долю ежемесячно отправлять с зарплаты на счет для накопления будущей пенсии – от 1 до 10%. Такие же взносы будет переводить и наниматель (до 3%), но эта часть не вычитается из вашей зарплаты.

Также нужно выбрать период, в течение которого в будущем будут платить дополнительную пенсию – 5 или 10 лет. Начать копить можно за 3 года до наступления пенсионного стажа.

Заключать договор на добровольное пенсионное страхование могут все, кто делает ежемесячные отчисления в ФСЗН. При этом откладывать на вторую пенсию можно только в рублях.

Покупки за рубежом

По старым нормам ввезти в Беларусь из-за границы можно покупки на общую сумму до 1 тыс. евро и весом до 31 кг. С 1 октября – не более 500 евро. По весу лимит снижен не так радикально – до 25 кг. На авиапассажиров это не распространяется.

Если товаров больше этого порога, нужно будет заплатить 30% от суммы превышения, но не меньше 4 евро за 1 кг.

По алкоголю и «табачке» при этом ничего не меняется. Гражданин вправе привезти 250 г табака или до 200 сигарет. Сигар и сигарилл можно до 50 штук. Если вы везете не какой-то один вид, а целый ассортимент, общий вес не должен превышать 250 г.

По спиртному ограничение простое – до трех литров. В теории можно и пять, но тогда надо выложить по 10 евро за дополнительные литры.

Лимиты на посылки из-за рубежа тоже изменятся. Старый «потолок» стоимости товаров в одном международном почтовом отправлении – до 1 тыс. евро. С 1 октября – до 200 евро.

Некоторые сигареты подорожают

Очередное изменение цен на сигареты ждет курильщиков. Например, ценники у известного поставщика «Табак-Инвест» (владеет сетью магазинов «Корона») вырастут в среднем на 5-20 копеек.

Все виды MAC теперь будут стоить 3,25 рубля (больше на 20 копеек). То же самое с «Короной» – от 5 до 10 копеек. «Форт» – плюс 5 копеек. Все виды Kalipso и некоторые Monte Carlo – на 15 копеек выше. Winston, Camel, Richmond, Sobranie – 15-20.

«Интер Тобакко» (связана с компанией-владельцем сети «Табакерка» – «Энерго-Оил») поднимет цены на все виды Dove (от 5 до 15 копеек) и Red (на 15 копеек).

Поставщик «Беларусьторг» (Управление делами президента) перепишет ценники на импортные Vogue, DUNHILL, KENT и Pall Mall – плюс 15-20 копеек.

У «Гродненской табачной фабрики «Неман» на 15 копеек поднимаются цены на «Магнат», «Минск», «Премьер», «Фэст», Credo, Matrix, некоторые виды NZ, Queen, Rothmans, Vogue. Отдельные виды сигарет Pall Mall и KENT станут дороже сразу на 10-20 копеек.