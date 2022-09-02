1 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости со студентами вузов и учащимися учреждений общего среднего и среднего специального образования. На открытый урок «Историческая память – дорога в будущее» пригласили несколько сотен молодых людей. Кроме того, на видеосвязи с Дворцом Независимости находились пять ведущих региональных вузов, а прямая трансляция открытого урока велась во всех учреждениях образования.

Открытый урок Александр Лукашенко начал с разговора об экономической ситуации в стране. Глава государства рассказал, что хлеборобами уже собрано более 8 млн тонн урожая зерновых колосовых. «Есть возможность собрать 11 миллионов тонн зерна. Такого в стране никогда не было. Зачем нам зерно и хлеб, думаю, вам объяснять не надо», – добавил он.

– Президент обратил внимание, что ведущие белорусские предприятия, несмотря на санкции, продолжают развиваться и осваивать современные технологии, за их продукцией выстраиваются в очередь зарубежные партнеры. Традиционные машиностроительные производства тоже загружены как никогда. В Беларуси заканчивают ввод в эксплуатацию атомной электростанции, строят биотехнологическую корпорацию, занимаются ракетостроением и производством космических спутников, а под Витебском создается кластер, где будут производить антивирусные препараты. «Почему я об этом говорю? Это суперновейшие технологии, которые доступны и которые могут делать только передовые и очень богатые страны мира», – подчеркнул Александр Лукашенко. Также он представил новый отечественный компьютер, созданный на белорусском заводе «Горизонт». Глава государства напомнил, что в сотрудничестве с российскими специалистами были ранее созданы несколько суперкомпьютеров.

«У вас возникает вопрос: к чему Президент на этом уроке все перечислил: от зерновых до суперкомпьютеров. Уважаемые друзья! Таким образом наш народ, мы с вами пишем свою историю», – резюмировал Президент.

Поздравив учащихся и педагогов с началом нового учебного года, Александр Лукашенко напомнил, что в свое время провел не один урок и прочитал не одну лекцию. В День знаний в статусе Президента Александр Лукашенко выступал в БГУ ровно 19 лет назад. И многие поднимаемые с тем поколением темы, отметил он, актуальны до сих пор.

«Как и тогда, сегодня мир охвачен событиями, которые требуют своевременного разъяснения позиции государства. Позиции, основанной на многовековом опыте разных поколений белорусов, на их историческом выборе, на подвигах наших предков, на примерах истинной любви к своей земле», – заявил Президент.

Мнения

Открытый урок «Историческая память – дорога в будущее» длился более 3-х часов. Ребята смогли задать Президенту любые интересующие их вопросы, высказать предложения. По завершении трансляции «Авангард» побеседовал с гимназистами и педагогами Буда-Кошелева и попросил их поделиться впечатлениями.

Максим Тимошенко, 11 класс:

– Поднимались очень интересные и актуальные вопросы истории и современности. Лично для меня было важно услышать из уст Президента о событиях, происходящих в стране и мире, а также его отношение к ним. Это был лучший урок патриотизма и истинного служения родине.

Сергей Слепченко, 11 класс:

– Получился очень серьезный разговор, в котором нашли отражение многие темы: кто мы и где наши корни, в чем наша сила и гордость. Причем Президент общался с молодежью на равных, предельно искренне и открыто отвечал на любые вопросы.

Регина Прокопенко, 10 класс:

— Лично я по итогам открытого урока «Историческая память –дорога в будущее» с участием Александра Лукашенко вынесла для себя главную мысль: историю надо знать и любить. Как сказал Президент, мы должны помнить и свои, и чужие уроки истории, чтобы не повторить ошибок, которые были в прошлом и сохранить мир.

Евгений Агажельский, директор гимназии:

– Президент, как всегда, честно, открыто и доступно говорил об основных вехах нашей истории. Впечатлила та часть урока, которая касалась темы Великой Отечественной войны. Особую гордость вызвало то, что в числе 449 белорусов-Героев Советского Союза, в том числе 4 дважды Героев, прозвучало имя нашего земляка дважды Героя Советского Союза, летчика-аса Павла Головачева. Согласен с Главой государства, что историю нужно учить не только по учебникам . Молодежь должна знать имена героев-земляков, остановивших нацистскую машину смерти, знать, в честь кого названы улицы в населенных пунктах.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото автора и БелТа