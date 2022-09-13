Ваш ребенок из послушного и ручного котенка превратился в колючего ежа? Его настроение меняется быстрее курса валют? А любая мелочь может спровоцировать истерику и скандал? Спокойно! Это переходный возраст. В этот период своей жизни подростки не в состоянии контролировать свои эмоциональные перепады. Эмоции всегда сильнее, чем того требует ситуация. Его эмоции бурлят, психика очень ранимая: не победа, а эйфория, не ошибка, а провал. В этот период подростки разрываются между детством и взрослой жизнью. Нелегко приходится и детям, и родителям, потому, что в этот периоду ребенка происходит процесс формирования эмоциональной независимости и полного разделения «я» ребенка и родителя. Подросток хочет быть самим собой, иметь свое мнение, убеждения и взгляды, чтобы к нему относились, как к личности. Для него важно, чтобы его взрослость была замечена. Отсюда огромный протест против мира. Именно для обретения своего «я» и нужен переходный возраст.

Родителям тоже нелегко пережить период взросления их сына или дочери. Многие, часто неосознанно, своими фразами или действиями разрывают те нити любви и доверия, которые связывают их с ребенком. Они критикуют, запрещают, навязывают свое мнение, свои взгляды, обвиняют без почвенно, не понимая того, что психология подростка такова: он будет отстаивать свое мнение в любой ситуации, даже если не прав. При этом приносят много хлопот своим родителям, потому, что они еще не взрослые, но уже и не дети. Иногда поступки подростка взрослому кажутся нелогичными, но ребенок это делает не на зло. Просто он не соотносит значимость правильного решения с действиями и ресурсами, необходимыми для его достижения.

Что же делать родителям, как научиться видеть проблемы своих полувзрослых детей? Главная задача родителей в этот период – незаметно трансформировать отношения «родитель – ребенок» в дружеские. Нужно наладить внутреннюю связь. Поговорить по душам, как друзья. Поддерживайте своего ребенка в любых начинаниях и увлечениях, даже если они вам кажутся глупыми и несерьезными. Необязательно их разделять, главное – уважайте выбор ребенка. Относитесь к подростку как к взрослому, пусть даже и не считаете его таковым. Ваш ребенок взрослеет и отделяется от вас, не пытайтесь остановить этот процесс запретами и чрезмерным контролем за его жизнью. Если ваши разговоры сводятся к обсуждению оценок в школе и критике за невымытую посуду, вы рискуете потерять доверительные отношения с ребенком. Совместная деятельность, поездки, прогулки, разговоры по душам помогут наладить отношения с подростком гораздо быстрее, нежели нравоучения. Научитесь разговаривать на его языке. Говорите с ребенком на равных, относитесь к нему как к личности. Принятие ребенка как взрослого человека должно лежать в основе ваших отношений. В этот период ваш ребенок как никогда нуждается в вашей любви, понимании и поддержке. Пока он проходит этот период взросления, запаситесь терпением, любовью, а главное умением прощать. Именно в этот период ему важно, чтобы его взрослость была замечена окружающими. Также помните, что ребенок всегда берет пример с родителей. Он обязательно в будущем присоединится к вашему образу жизни, именно в подростковом возрасте строится система ценностей и принципов, по которому потом ему жить.

Да, время нежных поцелуев, вопросов типа «мама, можно мне посмотреть мультфильм» осталось в прошлом! Ваш ребенок выстраивает границы, отделяется и становится иностранцем в собственной семье? Значит все идет правильно, своим чередом. Но он не навсегда теряет контакт с вами. Через некоторое время отношения восстановятся, и большая часть ценностей, которые вы ему вкладывали, вернется в его жизнь. И он будет независимой и цельной личностью. А пока это личность, стремящаяся к независимости, но очень уязвимая и нуждающаяся в вас, как бы старательно он это не скрывал.

Дорогие родители: помните, подростковый возраст вашего сына или дочери не навсегда. Этот период обязательно пройдет. Нужно набраться терпения и подождать.

Если вам или вашему ребенку трудно пережить это время взросления, вы можете обратиться к специалистам по телефону доверия 170. 8-0232-31-81-61. Или в центр дружественный подросткам по телефону: 375- 44-767-78-27. Или 8-0232-31-08-86. 31-08-87.

Елена Ивановна Фролова, психолог ГУЗ «Гомельская городская клиническая поликлиника №3»