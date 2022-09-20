Опубликованный офисом Зеленского проект гарантий Украине ведет к качественному ухудшению военно-политической ситуации

На прошлой неделе офис президента Украины обнародовал список «хотелок», представленный в виде концепции системы международных гарантий. Под сложным дипломатическим названием, впрочем, кроется характерный для нынешних киевских элит перечень довольно наглых и хамоватых требований, исполнение которых не приведет ни к чему хорошему.

Аппетиты растут

Время для предъявления списка выбрано не случайно: в Харьковской области украинские военные сумели занять территории, оставленные ВС РФ в районе Балаклеи, Изюма и Купянска. В парадигме современного украинского государства неизменен принцип «реальность — ничто, пиар — все». Поэтому тактический успех немедленно был преподнесен как стратегическая победа.

И, пытаясь ковать железо, пока горячо, офис Зеленского выдал подготовленный рабочей группой документ. Основой его является список стран, которые могут (а в представлении Зеленского и компании — должны) гарантировать безопасность Украины. Предполагается, что эту роль на себя возьмут США, Великобритания, Канада, Польша, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Как видим, список необычайно широк: нашлось место одной из трех сверхдержав, региональному лидеру — Турции и даже европейским лимитрофам из Прибалтики.

Правда, на данный момент ни одна из упомянутых в проекте стран не отозвалась. В чем же причина?

В итоговый договор по мотивам представленной концепции предлагается включить превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае «нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Кроме этого, страны-гаранты должны обязательно ввести полный и всеобъемлющий пакет санкций против возможного агрессора, а также обязаться ни в коем случае не снимать с России санкции, наложенные в 2014 году, пока она не прекратит спецоперацию, не даст гарантий ненападения и не возместит причиненный ущерб. А вот снятие санкций должно по задумке авторов производиться лишь при согласовании с капризной украинской стороной.

По сути, те, кто все же решится сесть за стол переговоров с украинцами и поставить подпись под окончательной версией Киевского соглашения по безопасности (так предполагается назвать финальный документ), поставят себя в крайне обременительное положение настоящей зависимости от Украины и любых телодвижений ее властей. Действительно, новые и гораздо более объемные санкционные пакеты в комплексе с письменными обещаниями финансовой поддержки Украине серьезно ударят по и так дышащей на ладан экономике еврозоны.

В экономическом плане, предлагая такую концепцию безопасности, Украина пытается стать крайне затратной содержанкой Брюсселя и переложить ответственность за свои действия на европейцев.

Экзистенциальная угроза

Кстати, об оружии. Кроме экономического блока, проект содержит военную часть. В ней присутствует как список вооружений, которые хотела бы получить Украина от партнеров, так и предложения касательно боевой подготовки частей ВСУ. В частности, речь идет о передаче Киеву целого спектра вооружений, включая ПВО/ПРО, а также проведении на украинской территории регулярных и интенсивных учений с привлечением натовских инструкторов.

Публикуя этот документ, офис Зеленского ожидаемо проигнорировал текущую ситуацию, в которой боевые действия продолжаются, а идеи мирных переговоров, о которых регулярно напоминает Россия, успешно похоронены. Предложенная инициатива никак не предлагает решить текущий конфликт путем достижения компромисса с российской стороной. Официальные лица РФ прямо заявляют, что для обеспечения безопасности России в долгосрочной перспективе Украине придется выполнить ряд условий вроде отказа от планов вступления в НАТО. Между тем проект предполагает обратное и, по сути, является своеобразным мостиком для вступления Украины в Североатлантический альянс. Не зря вице-спикер российского Совфеда назвал результат работы группы Ермака — Расмуссена «гарантиями опасности Украины для России», поскольку они обеспечивают Киеву безопасность за его предсказуемо агрессивное поведение.

Даже если Зеленскому удастся заручиться поддержкой хотя бы части гарантов и Киевские соглашения получат некий юридический статус, то гарантировать мир и стабильность они не смогут. Более того, с высокой долей вероятности только усугубят ситуацию, кратно повысив риск втягивания НАТО в прямое противостояние с Россией.

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что гарантии безопасности на самом деле могут стать прологом к третьей мировой войне. И в этом случае Дмитрий Анатольевич отнюдь не сгущает краски. Во-первых, практически все страны-гаранты — участницы НАТО. Во-вторых, в случае реализации плана Украина получает значительную часть гарантий, которыми пользуются члены альянса, при этом не входя в него и не имея ограничивающих обязательств. И в-третьих, причины, ставшие спусковым крючком СВО, не решаются, а становятся шире, втягивая в конфликт Запад уже не только через поставки оружия и развед­информации.

sb.by