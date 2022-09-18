Как работается почтальону на селе, какие печатные издания пользуются наибольшим спросом? Об этом и не только «Авангарду» рассказали работники Краснознаменского отделения почтовой связи.

Уже конец рабочего дня, но начальник отделения Светлана Карпович продолжает принимать посетителей. Кто-то из них заходит прикупить что-нибудь из товаров, а кто-то, как Клавдия Мельник, приходит, чтобы подписаться на любимые периодические издания.

«Клавдия Трифоновна – одна из самых активных подписчиков на периодику. Она, кстати, постоянный читатель «Авангарда». Все наши пенсионеры обязательно выписывают районку: Валентина Кулик, Юрий Барабанов, Надежда Емельянова, Мария Халецкая, Нина Лебедь, Людмила Воронкова, Валентина Зайцева, Михаил Артеменко – не хватит газеты, чтобы всех упомянуть. Но вы напишите о них, пожалуйста. Постоянным читателям будет очень приятно увидеть свое имя на страницах «Авангарда». Пожалуй, только районка может посоревноваться в популярности с их любимым «Другом пенсионера», – рассказывает начальник отделения Светлана Карпович.

Можно сказать, что почтальон – это социально значимая профессия. Многим из пожилых людей уже бывает сложно дойти до ОПС. Почтальоны не только приносят им пенсии, принимают платежи за коммунальные услуги и связь, благо сейчас у них есть мобильные терминалы, но и обязательно интересуются, что из продуктов или товаров первой необходимости нужно принести. Помимо начальника ОПС в отделении работают 2 почтальона: в Красном Знамени – Елена Радьковская, а в Руденце – Галина Шитц. При том, что количество обслуживаемых по ОПС – почти 800 человек. Так что скучать им некогда.

Как объясняет Светлана Карпович: «Работа у почтальонов, конечно, сложная. Какими бы ни были погодные условия: мороз, снег, дождь или жара – нужно идти. К тому же, работая с людьми, нужно уметь чувствовать их настроение, знать, где можно пошутить, а где лучше и промолчать. Так что нашим работникам нужно быть почтальоном, соцработником и психологом в одном лице».

Анна ШАПОВАЛОВА

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