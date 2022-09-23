Артем появился на свет на 20-минут позже своего брата двойняшки. При родах его ножка запуталась в пуповине. Вскоре у мальчика диагностировали ДЦП и другие сопутствующие заболевания. Дальше были годы реабилитация и лечения…

Сейчас Артем многое умеет, но, к сожалению, не ходит. При этом он очень активный мальчик, любит ходить на занятия, бывать на прогулках и даже выступать на сцене. Ведь Артем вместе с родителями и братьями постоянно участвуют в конкурсах семей и других подобных мероприятиях. Но сейчас Артем почти не покидает квартиру: мальчик подрос и ему необходима специализированная коляска с хорошей фиксацией позвоночника и ног.

Смотрите историю Артема Лисицкого в видеосюжете Центра помощи «Вера».