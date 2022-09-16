Председатель Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник в преддверии профессионального праздника поздравил лесоводов

18 сентября в Беларуси отпразднуют День работников леса. Традиционно в преддверии профессионального праздника лесоводов лично поздравил председатель райисполкома Анатолий Гапоник, а лучшим вручил заслуженные награды районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов.

Слова признательности и благодарности направил работникам лесного хозяйства и директор Буда-Кошелевского опытного лесхоза Сергей Лозко.