Семья Гончаровых бежала из Донбасса 8 лет назад. Они уверены, что воспользовались одним из последних шансов на спасение: вокзал, откуда отправлялся поезд в Беларусь, через две недели разбомбили, а мужчин перестали выпускать из города. Здесь они обрели не только Родину, но и вторую семью: все жители небольшого городка Вензовец приняли беженцев, как родных.

«Они помогли всем: и едой, и жильем, и мебелью, и одеждой. Каждый день приходили гости: по несколько семей с сумками продуктов, кто-то даже на тачках привозил картошку, овощи. Сочувствовали нам, жалели», — вспоминает Кристина Гончарова — следующая героиня проекта «Теперь мы белорусы».

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