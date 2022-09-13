Так, 17 сентября ярмарочные мероприятия пройдут в г. Буда-Кошелево на площадке, расположенной по адресу по ул. 50 лет Октября, д. 3 б (вблизи рынка «Паляшук» индивидуального предпринимателя Четырко Н.Т.), а 24 сентября и 15 октября – на центральной площади города.

В г.п. Уваровичи ярмарки ждут своих покупателей 8 и 29 октября на площадке напротив Уваровичского городского дома культуры, а в Коммунаре – 1 и 22 октября на площадке напротив здания Дворца культуры.

Время работы сельскохозяйственных ярмарок – с 9.00 до 13.00.