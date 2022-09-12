Кукурузу, картофель и солярку воровали с сельхозпредприятий

Зачем дома сажать, если можно и на поле собрать. Видать таким принципом руководствовалась жительница Жлобина, когда ранним утром 2 сентября ломала початки на кукурузном поле возле Бушевки. В итоге женщина была задержана правоохранителями с 20 кг кукурузы. Похищенное пришлось вернуть сельхозпредприятию. По данному факту составлен административный протокол по ст. 11.1 КоАП Республики Беларусь.

Вечером того же дня сетку картофеля и 20 л окрашенного топлива сотрудники милиции обнаружили у механизатора ОАО «УваровичиЭлит». Овощи и топливо вернули, а в отношении уваровчанина также начат административный процесс.

В Губичах и Николаевке горели жилые дома

Днем 4 сентября спасателям поступило сообщение о возгорании дачного дома в агрогородке Губичи. Пожар потушили, но в огне уничтожены кровля и имущество внутри дома, повреждены стены на всей площади. Причина пожара устанавливается.

Поздним вечером 7 сентября крыши над головой лишились и жильцы дома в Николаевке. Возгорание потолка в кладовке обнаружила сама хозяйка и вызвала спасателей. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

РОЧС в очередной раз напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не перегружать электрическую сеть и не пользоваться самодельными и неисправными электроприборами, установить автономный пожарный извещатель.

Житель Буда-Кошелева дома хранил наркотики

То, что дома у 31-летнего неработающего горожанина правоохранители обнаружили и изъяли марихуану, подтвердила проведенная экспертиза. За хранение 0,1743 г наркотического средства, не используемого в медицинских целях, в отношении будакошелевца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА