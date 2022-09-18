В Ховхло и Сеновце Чеботовичского сельсовета горели жилые дома

Задымление в доме в Ховхло обнаружил поздним вечером 10 сентября сам хозяин и вызвал спасателей. Как оказалось, мужчина до этого употреблял спиртные напитки и курил в комнате. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Возгорание в п. Сеновец произошло ранним утром 15 сентября. Огнем уничтожена крыша, повреждены стены, имущество внутри. Пострадавших нет. Причина пожара, а также хозяин дома устанавливаются.

РОЧС в очередной раз напоминает гражданам о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в помещениях, вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а только в специально отведенных для этого местах. Чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель: он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал и разбудит даже спящего человека.

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В шестом часу вечера 15 сентября спасателям поступил звонок о возгорании автомобиля Форд Эскорт, припаркованного на стоянке. Хозяин авто в это время, ничего не подозревая, совершал покупки в магазине. Пожарных вызвали очевидцы происшествия. Огонь потушили, но двигагатель автомобиля и лакокрасочное покрытие капота владельцу придется восстанавливать. Рассматриваемая версия причины пожара – конструктивный недостаток электрооборудования.

РОЧС напоминает: проводку автомобиля следует ремонтировать в специализированных организациях, имеющих на данный вид деятельности разрешение; избегать установки дополнительного электрического оборудования без помощи специалистов; в блоке предохранителей использовать элементы защиты только заводского изготовления.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА