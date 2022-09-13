С 12 по 15 сентября на территории Буда- Кошелевского района, проводится профилактическое

мероприятие «Встречная полоса!», направленная на предупреждение ДТП по причине нарушений правил обгона, либо выезда на полосу встречного движения.

За истекший период текущего года на территории Гомельской области по причине нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения наблюдается значительное увеличение тяжести последствий, а именно рост числа погибших в таких дорожно- транспортных происшествиях.

Дорожно-транспортные происшествия, происходящие по указанным причинам,

характеризуются высокой степенью тяжести.

Обгон — самый опасный маневр при вождении автомобиля. Причем он одинаково опасен для обгоняющего, для обгоняемого и для встречного автомобилей. Именно обгоны являются самыми распространенными причинами ДТП. Помимо общих требований, перечисленных в правилах дорожного движения, при совершении обгона полезно знать ряд технических приемов, помогающих совершить обгон безопасно:

постоянно контролируйте ситуацию впереди и сзади. Нужно следить за тем, чтобы никто не обгонял вас в момент начала обгона;

не обгоняйте автомобиль, который притормаживает или отклоняется от прямолинейного движения;

не нужно приближаться сзади близко к обгоняемым автомобилям. Дистанция в данном случае необходима для разгона и для лучшей просматриваемости дороги;

всегда кто-то может ехать быстрее. Дайте им возможность обогнать — в момент обгона, если встречных машин нет, не нажимайте на газ, но и не тормозите.

Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, водителю, нарушившему правила обгона либо выехавшему на полосу встречного движения, когда правилами дорожного движения это запрещено, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до 1 года или без лишения.

ОГАИ Буда — Кошелевского РОВД