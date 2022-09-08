Пути повышения качества предоставляемых услуг населению обсудил глава района Анатолий Гапоник на встрече в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»

— Так уж вышло, что вы предоставляете услуги, с которым люди сталкиваются ежедневно. Соответственно и оценка качества их оказания дается населением регулярно, а любые негативные моменты порождают нарекания на работу жилищных служб. К сожалению, несмотря на постоянную работу по улучшению качества ЖКУ и ряд положительных подвижек в этом направлении, жалобы от граждан не перестают поступать, — обратился к трудовому коллективу Анатолий Генрикович. — Анализ поступающих обращений показывает, что не в полном объеме искоренены такие негативные моменты, как формализм и отсутствие контроля за работой службы 115. Есть информация, что иногда заявки не выполняются, а иногда и вовсе не принимаются. Служба 115 должна работать. Должны быть обратная связь и контроль. Разве трудно перезвонить и спросить: выполнена заявка или нет?

Директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Николай Карпечкин согласился, что критика, прозвучавшая в адрес службы, обоснованная и тут же пояснил: «Мы проанализировали работу службы 115, внесли изменения в ее структуру и организовали ежедневный мониторинг».

Одновременно председателя интересовали вопросы готовности к отопительному сезону, возмещения долгов за ЖКУ с населения, изъятия ВМР и, конечно, выполнения всех доведенных прогнозных показателей.