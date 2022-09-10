Уверен директор РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Долич.

Во вторник, 6 сентября, он встретил 60-летний юбилей. Чем не повод поговорить по душам? О работе, семье и, конечно, планах на будущее.

– Николай Николаевич, вы более четырех десятков лет посвятили труду на земле. Как пришли в профессию и что для вас значит работа в сельском хозяйстве?

– Действительно, за плечами 41 год стажа, а работа не наскучила. Наоборот, с каждым годом становится только интереснее. Хотя не скажу, что пришел в профессию осознанно. Как и многие ребята я долго не мог определиться с выбором, пока точку в исканиях не поставил на семейном совете отец. Тогда был своего рода золотой век сельского хозяйства. Я послушал его и до сих пор ни разу не пожалел. Да, работа на земле тяжелая, но зато творческая. Ни один год не похож на другой, каждый раз, если хочешь достичь высоких результатов, все нужно начинать по-новому, пробовать, экспериментировать, учиться. И теоретических знаний часто бывает недостаточно – очень важно нарабатывать опыт. Потому что каждый кусок земли, как и человек, требует особого подхода. На одном поле одна культура хорошо растет, на другом – другая. А вообще, землю любить надо, тогда она обязательно ответит взаимностью. И работу любить надо, чтобы жизнь в радость была, чтобы интересно было. Это заставляет двигаться вперед. А если ты остановился, успокоился – считай, что все.

– Помните свой первый рабочий день?

– Это было в 1981 году. После окончания Марьиногорского совхоза-техникума меня распределили в родной Любанский район, в колхоз имени Белорусского военного округа, правда, не сразу. Дело в том, что в то время специалистов в сельском хозяйстве было хоть отбавляй, и куда бы кадровик райсельхозпрода не звонила, нигде вакансий не было. В одном из хозяйств на наше счастье председателя на месте не оказалось. Тогда она пошла на маленькую хитрость, просто поставив специалиста на другом конце провода перед фактом: мол, встречайте, к вам сейчас приедет молодой агроном. Вот такой был у меня первый день. Где-то с месяц я поработал помощником бригадира полеводческой бригады и ушел в армию.

– А как вы попали на Будакошелевщину?

– В 83-м после службы я вернулся назад, работал агрономом по кормопроизводству, главным агрономом, а вскоре принял решение получить высшее образование. Отучился на стационаре в Горецкой сельскохозяйственной академии. На протяжении 4 лет возглавлял колхоз «Полесье» на Любанщине. А однажды, в ознакомительной поездке по Чехии, встретился со старым другом, председателем Хойникского райисполкома, который «сосватал» меня к себе начальником райсельхозпрода. Понадобился год, чтобы понять, что работать служащим – это не для меня. Я скорее практик. Пошел к председателю и высказал все, как на духу, просил отпустить или отправить на предприятие. Вместо этого он отправил меня на курсы в Минск, думал, что передумаю. Но я остался стоять на своем и, когда пришло предложение с Урицого, тут же согласился. В общей сложности я проработал в КСУП «Урицкое» первым заместителем 8 лет, пока в 2010 году меня не пригласили сюда, в «Особино», заместителем директора по сельскому хозяйству. За 12 лет я уже сроднился с этим предприятием.

– Все знают вас не только как профессионала своего дела, новатора и грамотного руководителя. Вы еще и примерный семьянин, любящий муж, заботливый отец и дедушка. Как все успеваете?

– Семья для меня действительно – самое дорогое в жизни, но, к сожалению, за работой времени ей удается выкроить не много. С апреля я возглавил предприятие и, как вы сами понимаете, забот прибавилось. Первую планерку провожу на мехдворе в 7 утра, следующую – уже в кабинете. Заканчивается рабочий день по-разному, но сразу оговорюсь, чтобы пораньше приехать домой, часов в 18-19, должна быть веская причина. Жена, вижу, очень переживает, но старается виду не подавать, поддерживает меня всегда и во всем.

– А где вы познакомились, если не секрет?

– Моя жена Валентина Викторовна из соседнего Слуцкого района, тоже училась в академии на земфаке. А встретились мы у однокурсников на свадьбе. Я был свидетелем со стороны жениха, она – невесты. После свадьбы вместе добирались домой – нам было по пути. Проговорили всю дорогу и только когда она вышла из автобуса, я вспомнил, что даже адреса не взял. Очень переживал, помню. После каникул я нашел ее и больше не отпускал. Через полгода, в ноябре 1986 года, мы поженились, но, если честно, мне хватило двух недель, чтобы понять, что это мой человек.

– Признавайтесь, кто сделал лучший подарок к юбилею?

– Поскольку личная жизнь всех, занятых на земле, тесно переплетена с работой, то и лучший подарок к юбилею тоже связан с ней. Итоги уборочной кампании еще не подведены, но уже можно с уверенностью говорить, что закончилась она для нас весьма успешно. Мы получили рекордную для предприятия урожайность зерна. Такой раньше не фиксировалось – 46,1 ц/га. И получили наибольший в истории предприятия валовый сбор зерна – 31 тыс. тонн. Но сразу оговорюсь, урожай меня не вполне устраивает, поскольку знаю: мы можем достичь большего. Есть у нас еще резервы.

Помимо этого, начала складываться положительная динамика в экономике: по результатам июня мы получили прибыль от реализации на уровне 667 тыс. бел. рублей, за июль – 2 млн. 189 тыс. бел. рублей и за август просчитывается прибыль в размере 2 млн. 700 тыс. белорусских рублей. Хорошо сработали все: от механизаторов, производителей кормов для птиц, операторов цехов, переработчиков до конечного звена – управления торговли во главе с начальником Дмитрием Герасименко. Одним словом, успех работы предприятия определяется работающими на нем людьми.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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