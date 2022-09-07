Разведчики Народной милиции ЛНР под Соледаром в ДНР обнаружили позиции украинских военных, которые были хорошо замаскированы. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что рано утром военные обнаружили траншеи и блиндажи ВСУ, которые нельзя было заметить при помощи беспилотного летательного аппарата.

Отмечается, что в ходе скоротечного боя разведчики смогли подавить огневую точку ВСУ и вернуться в расположение союзных войск. После этого разведывательные данные передали в штаб, обнаруженные позиции украинской армии вскоре были ликвидированы.

К слову, ранее заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона ежедневно выпускает по территории республики около 300–500 артиллерийских и реактивных снарядов. ВСУ наносят удары по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре ДНР.

СБ