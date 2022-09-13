Беременность – это радостное событие в жизни каждой женщины. Новость о зарождающей жизни окрыляет, дарит ощущение радости и счастья. Женщина понимает, что рождение ребенка это счастье, которое нельзя ни с чем сравнить, нельзя купить, это счастье можно только родить. Но, к сожалению не все женщины, услышав эти слова, испытывают такие эмоции. Некоторые, услышав о беременности, испытывают страх, ужас, разочарование – так как ребенок не входил в их жизненные планы. И первая мысль, которая приходит в голову – аборт. Аборт – это короткое слово решает судьбу еще не родившегося человека. И в большинстве случаев этот бесценный дар природы уничтожается.

Почему – же многие женщины идут на этот шаг. Почему не обдумав и не взвесив все за и против, они идут и просто уничтожают, в прямом смысле, — свое будущее? Конечно причины у все разные: Это не готовность иметь еще одного ребенка, если в семье есть уже двое или трое детей. Ранняя беременность – если девочка не имеет образования, работы, не замужем, нет материальной поддержки. Неустроенность в личной жизни. Плохие отношения с мужем. Нет своего жилья. Карьерный рост. Финансовые проблемы. Нежелание брать на себя ответственность. Трудный опыт предыдущей беременности, и еще много разных причин. Треть абортов делается из – за того, что на этом настоял муж, родственники, при этом их аргументы очень весомые и убедительные. И все они как бы веские, оправдывают поступок несостоявшейся матери. И оправдание действительно в некоторых случаях есть – это слабое здоровье женщины, или врожденная патология плода.

Конечно, каждый ребенок должен быть желанным. Если малыш не планировался семьей, то женщина изначально ищет только минусы его рождения, забывая о плюсах, и той радости, которую принесет в дом этот маленький человечек. Ведь нет музыки слаще, чем ангельский голосок ребенка, когда он впервые скажет – мама. Самый дорогой браслет – это резиновая бирочка на крохотной ручке, на которой написан рост, вес, время появления на свет вашего малыша. Нет приятнее запаха, чем запах ребенка. Что может быть прекрасней маленьких пяточек, когда они делают свой первый шаг вам на встречу? К сожалению, многие женщины не думают об этих счастливых минутах, а думают о бессонных ночах, нехватке денег, усталости.

Немногие женщины думают и о том, что безопасного аборта не бывает. Прерывая беременность, женщина рискует здоровьем, будущим материнствам, а иногда и жизнью. Каждый повторный аборт многократно увеличивает риск опасных последствий. Все методы прерывания беременности наносят женскому организму не только физический, но и психологический дискомфорт. У многих женщин после аборта появляется тревога, подавленность, депрессия. Аборт – опустошает не только тело, но и душу. И многие сожалеют о своем поступке. Но исправить или изменить уже ничего нельзя, так как пройдена точка невозврата.

Сделать аборт или дать жизнь своему ребенку – это выбор женщины. Но прежде чем решится на прерывание беременности – подумайте еще раз. Прислушайтесь к себе, попробуйте поговорить с тем маленьким комочком, который сейчас в вас зарождается. Возможно, он вам хочет сказать – мама остановись! Я хочу увидеть солнце, услышать шум весеннего дождя, и в час ночной, когда взойдет луна, увидеть звезды – тебя за руку держа! …Конечно, он ничего вам не скажет, он не может крикнуть, встать и убежать.

Если вы не знаете, как вам поступить, сомневаетесь в своем решении, или вам нужна помощь специалиста психолога, психотерапевта, обращайтесь по телефону доверия: 170 или 80232 31-81-61.

Психолог ГУЗ «Гомельская городская клиническая поликлиника №3»

Елена Ивановна Фролова