Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли, примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

В череде профессиональных праздников День машиностроителя занимает особое место. Ведь машиностроение является базовой отраслью экономики нашей страны, которая во многом определяет динамику и качество промышленного роста, влияет на состояние инфраструктуры и благосостояние граждан.

В опытных руках машиностроителей рождается техника, известная во всем мире, которая является визитной карточкой нашей страны, гордостью отечественного машиностроения. Быть машиностроителем – это тяжелый труд и огромная ответственность. Ваши знания, опыт и профессионализм вносят большой вклад в сохранение и приумножение традиций отрасли.

Желаем вам новых производственных достижений и профессиональных успехов, крепкого здоровья, стабильности и благополучия, счастья вам и вашим близким!

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов Наталья КИСЕЛЕВА