Сегодня, 12 сентября, до 17.00 каждый желающий может увидеть передвижную экспозицию, которая организована в рамках проекта «Дорога памяти». Обновленная передвижная экспозиция, созданная на основе фондовых материалов Музея истории Великой Отечественной войны, «Судьба человека – судьба страны» состоит из 5 разделов. Они рассказывают о первых днях войны на территории Беларуси, партизанском движении, юных защитниках Родины, патриотизме работников железнодорожного транспорта и роли военных фотокорреспондентов в отображении истории войны в кадрах кинолент и фотографиях.