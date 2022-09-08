Отчетно–выборное собрание проходило в райвоенкомате и началось с приятных минут награждения. Военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусев торжественно вручил погоны с присвоением очередных воинских званий военнообязанным.

Со вступительным словам к присутствующим обратился заместитель председателя областной организации ОО «Белорусский союз офицеров» Николай Звездкин. Николай Михайлович отметил, что все, кто находится в этом зале, выполняют очень ответственную миссию. Задачи, стоящие перед офицерами запаса также очень важны сегодня: воспитывать молодежь в духе патриотизма и любви к Родине, быть образцом гражданина и офицера. Выразил уверенность, что районная организация будет развиваться и в дальнейшем и назвал ее одной из лучших в области. Николай Звездкин вручил грамоту за активную и плодотворную работу председателю районной организации «Белорусский союз офицеров» Сергею Маслову. Высшей наградой белорусского союза офицеров – нагрудным знаком «За активную работу» – отмечен Владимир Петрусев.

Сергей Маслов доложил о работе организации за прошедший год. Вручил грамоты за плодотворную общественную работу офицерам запаса Леониду Ратникову и Сергею Лавриненко.

Члены организации из рук Николая Звездкина и Сергея Маслова получили юбилейные медали, приуроченные 30-летию белорусского союза офицеров.

В ходе мероприятия не только подвели итоги, но и переизбрали председателя районной организации. На ответственном посту на ближайший год решением большинства членов организации остался майор в отставке Сергей Маслов.