16 сентября, накануне Дня народного единства, в Гомельском УВД чествовали победителей и призеров областного этапа акции. Отрадно, что именно будакошелевцы Денис, Татьяна, Иван и Артем Смоляковы стали первыми и будут представлять на заключительном этапе 14 октября в Гродно всю Гомельщину.

Среди основных критериев, по которым выбирали победителя, – служба обоих супругов в органах внутренних дел, совместное проведение досуга и активное участие в общественной жизни коллектива. Здесь все сошлось для членов семьи Смоляковых. Но не только это помогло им победить. Сплоченность, взаимовыручка, креатив и инициативность: словом, у соперников не было никаких шансов.

Приветливые, открытые к общению, дружные: даже со стороны видно, насколько теплые и доверительные отношения царят в семье наших героев. По признанию Дениса и Татьяны, служба в РОВД не только не мешает им быть вместе, наоборот, дает импульс к развитию, в том числе, и к профессиональному росту.

Денис Смоляков пошел по стопам отца: после окончания Академии МВД в 2009 году начинал трудовую деятельность в РОВД оперуполномоченным группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, потом старшим оперуполномоченным этого же подразделения, более года возглавлял отделение уголовного розыска. С июля 2015-го служебная деятельность Дениса Игоревича связана с группой по борьбе с экономическими преступлениями. Стоять на страже экономической безопасности района – главная задача оперуполномоченных. Не случайно, группа по борьбе с экономическими преступлениями под началом Дениса Смолякова по итогам 2021 года имеет лучшие показатели среди подобных подразделений Гомельской области, а сам майор милиции признан «Лучшим по профессии».

Супруга Татьяна Николаевна всегда мечтала связать свою жизнь с правоохранительными органами. Пройдя в свое время необходимую подготовку и повышение квалификации, с мая 2016-го она работает старшим инспектором по учетно-регистрационной работе группы информационного обеспечения РОВД. Исключительные исполнительность и пунктуальность в работе – те качества, которые помогают капитану милиции Татьяне Смоляковой успешно справляться со служебными задачами. Кроме того, Татьяна Николаевна активно участвует в организации и проведении различных мероприятий патриотической направленности в отделе внутренних дел.

Сыновья Иван и Артем – отрада для родителей и продолжение фамилии. Десятилетний гимназист Иван Смоляков занимается спортом и хореографией, любит настольный теннис и имеет 10 кю по каратэ, с удовольствием участвует в различных конкурсах и олимпиадах. Младшему Артему совсем недавно исполнилось четыре. Малыш ходит в детский сад и во всем старается быть похожим на папу и старшего брата. При встрече не выпускает из рук своего друга, плюшевого зайчонка, который достался ему в качестве приза на мероприятиях, посвященных Дню народного единства в Буда-Кошелеве. Отметить знаковую для всей страны дату Смоляковы пришли на городскую площадь всей семьей.

Путешествовать предпочитают тоже вместе. Особое отношение у них к поездкам по Беларуси. Несвиж, Мирский замок, Дворцово-парковый ансамбль в Гомеле навсегда остались не только в памяти, но и в сердце. По мнению Смоляковых, познакомиться с историческим и культурным наследием своей Родины должен каждый белорус.

Вот такая милицейская семья Смоляковых живет в нашем городе: с честью и гордостью вместе служит, сплоченно трудится, весело и с пользой отдыхает. Пожелаем нашим землякам достойно представить Буда-Кошелевский район и всю Гомельщину в финале республиканской акции «Семья! Служим вместе!»

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец