В один из будних дней на неделе на газоне напротив рынка в Буда-Кошелеве мирно расположилась свора бездомных собак. Вроде все как чинно-благородно: животные никому не мешают и никого не трогают. Но мимо идут люди. И кто знает, кто из нас может стать жертвой нападения. Всем известно, что собаки, собираясь в стаи, становятся реальным источником опасности. Мы не раз поднимали эту тему на страницах районки. Знаем, что коммунальная служба занимается этим вопросом, животных периодически отлавливают. Но почему их не становится меньше? Может, потому, что на бездомную жизнь их обрекают сами хозяева?