Недельный прогноз погоды оказался неутешительным.
Осень все больше укрепляет свое господство, фактически на две недели опережая календарь. Прохлада сохранится и до следующих выходных с той лишь разницей, что на смену заморозкам придут дожди. Плюс ко всему активизируются атлантические вихри.
Таким прогнозом на 12 – 18 сентября в эфире ОНТ поделился синоптик Дмитрий Рябов. По его словам, рассчитывать на приход классического бабьего лета в середине сентября белорусам не стоит.
Так, неделя начнется с дождей, которые принесет атмосферный фронт. В понедельник и вторник ночью ожидается +5…+ 10 градусов. Днем 12 сентября столбик термометра поднимется до +8…+14, а 13-го – до +10…+17 градусов.
В среду, 14 сентября, воздух в ночное время суток прогреется до +6…+12 выше нуля, днем прогноз обещает +12…+19 градусов.
В четверг и пятницу, 15 и 16 сентября, погодные условия в Беларуси начнет определять атлантический циклон. Он проявит себя в виде дождей различной интенсивности. Температура воздуха днем 15 сентября ожидается от +15 до +18 градусов, 16 сентября – от +10 до +15.
В субботу и воскресенье, 17 и 18 сентября, в республике сохранится влияние атлантического циклона, центр которого окажется над Финским заливом. Беларусь повсеместно накроют дожди. Ночью в субботу будет +7…+12 градусов тепла, днем – +11…+15. В воскресенье прогнозируется от +8 до +14 градусов.