Недельный прогноз погоды оказался неутешительным.

Осень все больше укрепляет свое господство, фактически на две недели опережая календарь. Прохлада сохранится и до следующих выходных с той лишь разницей, что на смену заморозкам придут дожди. Плюс ко всему активизируются атлантические вихри.

Таким прогнозом на 12 – 18 сентября в эфире ОНТ поделился синоптик Дмитрий Рябов. По его словам, рассчитывать на приход классического бабьего лета в середине сентября белорусам не стоит.

Так, неделя начнется с дождей, которые принесет атмосферный фронт. В понедельник и вторник ночью ожидается +5…+ 10 градусов. Днем 12 сентября столбик термометра поднимется до +8…+14, а 13-го – до +10…+17 градусов.