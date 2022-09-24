Мой отец Леонид Иванович Хлопицкий родился 18 мая 1920 года в д. Сетное Узденского района Минской области. В июле 1941 года, будучи студентом БГУ, он ушел на фронт и, пройдя всю войну, возвратился домой только в 1953-м. Всю жизнь он стремился донести до потомков историческую правду о войне.

В один из Дней Победы я ему написала:

Товарищ майор запаса,

Позвольте поздравить Вас!

Пусть долго в душе не гаснет

Энергии Вашей запас.

Мы знаем, если мирный сон внучат

Прервет вдруг смертоносная шрапнель,

Вы скажете, как много лет назад:

«Верните сапоги мне и шинель».

Работая в Радеевской школе, он организовал учащихся для сбора материалов о погибших земляках. Как результат – в Узе установлен памятник погибшим. Уйдя на пенсию с должности директора Коммунаровской СШ, он занялся созданием краеведческого музея истории школы, возглавлял Совет ветеранов войны и труда при Коммунаровском сельском Совете. В 1997 году его летопись заняла первое место в Республике. Но об отце там – ни слова. Он приклеил в альбом статью и подписал: «Над летописью работал Хлопицкий Л.И.»

Его не стало 7 июля 2006 года, но до сих пор он жив в нашей памяти. А для наследников Великой Победы, в 9 мая 2005 года отец оставил свой навет:

«Дорогие наследники Великой Победы!

Все дальше уходят от нас грозовые военные годы… Более шестидесяти лет мы с вами живем под мирным небом, радуясь солнцу, нашим достижениям и успехам! Все меньше становится тех, кто участвовал в завоевании Великого Торжества Независимости, кто был живым свидетелем тех исторических событий, о которых с горечью и болью до сегодняшних дней вспоминают в каждой белорусской семье. Все солдаты Великой Отечественной: и те, кто пал на полях сражений, и те, кто ушел из жизни уже после войны, унеся с собой тяжесть физических и душевных следов огненных лет, и мы, ныне ещё живущие ветераны, – сегодня вместе с вами, наша смена, молодое поколение Республики Беларусь, преклоняем знамена у обелисков и памятников погибшим воинам, отдаем дань уважения ратному подвигу всего народа – завоеванию Победы.

Мы верим в то, что эстафету пламенной любви к своему Отечеству, которая в 1941 году повела нас на огненные военные рубежи, вы достойно пронесете по жизни и вручите своим потомкам такой же преданной, чистой и светлой, какой оставляем ее вам мы, ветераны Великой Отечественной войны».

Наталья МАНИНА, библиотекарь Коммунаровской сельской

библиотеки, записала со слов дочери ветерана Людмилы Хлопицкой-Сварцевич