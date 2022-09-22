С 21 по 25 сентября на территории Буда-Кошелевского района проводится комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП по причине нарушений правил маневрирования и проезда перекрестков, под условным наименованием «Перекресток!».

Значительное влияние на уровень безопасности дорожного движения оказывает недисциплинированность водителей транспортных средств и пешеходов. В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия совершаются из-за отсутствия взаимного уважения между участниками дорожного движения, а также по причине прямого игнорирования Правил дорожного движения.

Грубейшие нарушения Правил дорожного движения, приводящие к авариям со стороны водителей — это превышение скоростного режима, нарушение правил обгона, маневрирование, проезда перекрестков, не пропуск пешеходов на пешеходных переходах, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не использование детских удерживающих устройств, при перевозке несовершеннолетних пассажиров; со стороны пешеходов — это переход проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход на дорогу из-за транспортных средств, неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток.

Бесконечное выяснение участников дорожного движения кто прав, а кто виноват ни к чему не приведет, попросту необходимо знать и соблюдать Правила дорожного движения. Закон дорог, написанный ценой жизней граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях, ставших инвалидами и утративших своё здоровье, регулярно совершенствуется с учетом складывающейся дорожно-транспортной обстановки в Республике Беларусь. Всем участникам дорожного движения необходимо регулярно повышать свой образовательный уровень и изучать действующее законодательство.

Всем участникам дорожного движения необходимо осмыслить, и понять, что дорога всегда сопряжена с опасностью, где нет и не должно быть места самоуверенности, безразличию и полумерам в вопросах соблюдения своего истинного предназначения — всегда и везде оставаться сознательным человеком, ведь от действий каждого из нас зависит, будут ли наши дороги безопасными.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение правил проезда перекрестков и маневрирования, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 8 статьи 18.13 КоАП и влечет наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин, а в случаи нарушение ПДД повлекшее создание аварийной обстановки в соответствии с частью 12 статьи 18.13 КоАП влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без лишения.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома