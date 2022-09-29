Люди преклонного возраста – одна из самых уязвимых категорий граждан. В силу своего возраста, не всегда выполняют правила безопасности, что зачастую приводит к беде. Виновниками более третьей части пожаров, произошедших в районе, стали пенсионеры.

С целью привлечения внимания к проблеме безопасности пенсионеров в рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой родины!» пропагандисты Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС провели профилактические мероприятия в сельских населенных пунктах.

— Эти места выбраны не случайно, — отметил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС Александр Хацулёв. — Зимовать в деревнях зачастую остаются пожилые граждане, которые в качестве обогрева домовладений используют теплоемкие отопительные печи, а также эксплуатируют старую электропроводку, что в свою очередь повышает риск возникновения пожара.

В пунктах остановки автомагазина и на сходах граждан спасатели в игровой и обучающей форме напомнили жителям сельских населенных пунктов о действиях на случай возникновения пожара, правила вызова экстренных служб, на плакате «Печка» разобрали основные нарушения при эксплуатации печного отопления, проверили на работоспособность автономный пожарный извещатель. Чтобы правила безопасности запомнились надолго, гражданам вручили буклеты на противопожарную тематику.

— Единственным техническим средством обнаружения пожара на сегодняшний день является автономный пожарный извещатель, — рассказал Александр Хацулёв. – Очень важно установить это устройство в каждой жилой комнате, вовремя заменять элементы питания, периодически очищать его от пыли. Если установить извещатель на потолке комнаты не представляется возможным, то можно его прикрепить на стену на расстоянии 10 сантиметров от потолка, желательно над выходом из помещения, где происходит движение воздушных потоков. Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, чтобы разбудить крепко спящего человека, и заглушить любой звук работающей бытовой техники.