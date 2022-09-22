Поправки в Законе «О дорожном движении» в первую очередь коснутся обучения и сдачи экзаменов в ГАИ, а также порядка выдачи водительских удостоверений, принципов организации дорожного движения, обеспечения его безопасности, сообщает ГАИ МВД.

Нововведения нацелены на совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривают ряд нововведений:

возможность сдачи квалификационного экзамена в ГАИ на автомобилях с автоматической коробкой передач;

предусмотрена выдача международного водительского удостоверения;

упраздняется необходимость согласования с ГАИ маршрутов, по которым проводится обучение управлению механическим транспортным средством;

гостехосмотр будет осуществляться на договорной основе, а типовая форма договора на данные услуги будет установлена Советом министров;

граждане Российской Федерации сохраняют право на управление транспортными средствами на основании своих национальных водительских удостоверений, после получения вида на жительство или паспорта в Республике Беларусь.

ОНТ