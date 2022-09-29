Этот и ряд других вопросов рассмотрели в ходе очередного заседания координационного совета общественных организаций и объединений района. В мероприятии приняли участие благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко, руководители и специалисты районных служб, председатели общественных объединений и организаций. Вела мероприятие главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Марина Агажельская.

Участники заседания обсудили также темы заботы о людях преклонного возраста, защиты материнства и детства. По мнению присутствующих, эти вопросы должны быть среди приоритетных в деятельности всех районных общественных объединений.