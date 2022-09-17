Торжественная регистрация новорожденных прошла в Буда-Кошелевском ЗАГСе 17 сентября

Рождение ребенка в семье, а уж тем более двойни, – это всегда радость для родителей. Эту радость в Буда-Кошелевском отдел ЗАГС решили приумножить – в День народного единства, в торжественной обстановке начальник отдела Ирина Левкович вручила Александру и Валерии Василенко свидетельства о рождении двух дочерей: Мирославы и Ксении. Девочки родились 8 сентября. У молодых родителей подрастает старший сынок Матвей – 19 августа ему исполнилось 2 годика.

Многодетную семью с рождением девочек поздравила председатель ОО «Белорусский союз женщин» Елена Парфененко.