Ко Дню народного единства Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси» совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси проводит акцию «Символ единства». Как и в прошлом году, одна из основных задач — проезд по всем 118 районным центрам нашей страны. «В этом году мы делаем этот автопробег приуроченным к Году исторической памяти. В рамках акции запланирован целый комплекс мероприятий, в том числе на мемориалах, местах захоронений времен ВОВ, на месте сожженных деревень будет проводиться установка памятных табличек с цифровыми QR-кодами. Уникальность в том, что эти QR-коды будут оснащены историями очевидцев тех страшных событий ВОВ, архивными данными, которые в художественной форме озвучены нашими дикторами, известными журналистами», — прокомментировала Анна Харута. По ее словам, информация будет доступна на официальном ресурсе общественной организации.

Во время автопробега представители общественных объединений страны будут устанавливать тематические баннеры, приуроченные к Году исторической памяти, и собирать обращения граждан с существующими проблемами и возможными инициативами. «Не менее важная задача — переадресовать обращения между общественными объединениями. Если мы говорим о Республиканском союзе молодежи — понятно, что это больше какие-то молодежные инициативы, о Союзе женщин — это вопросы, касающиеся семьи. Показать все-таки, что мы едины и между общественными объединениями. Также в рамках автопробегов мы будем собирать символичные шестеренки, которые в дальнейшем образуют единый механизм. Этим мы хотим показать, что все мы часть единого механизма и друг без друга существовать не можем», — отметила Анна Харута.

Автопробег начался 12 сентября в Витебской области, в Полоцке. В Гродненской области мероприятие пройдет с 22 по 25 сентября, Брестской — 6-9 октября, Гомельской — 27-30 октября, Могилевской — 10-12 ноября. Завершится мероприятие с 24 по 28 ноября в Минской области.

БЕЛТА