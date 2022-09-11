11 сентября – день мученической смерти Иоанна Крестителя.

Святой, обличая царя Ирода в бесчестии и распутстве: при жизни своего брата тот женился на его жене, был посажен в темницу. Озлобившись на Иоанна, женщина просила правителя о смерти провидца. Но царь не соглашался на это, считая Предтечу великим пророком и боясь народного негодования. В темнице Иоанн провел около года.

В день рождения Ирода дочь его жены гак плясала, угодив этим царю, что тот поклялся исполнить любое ее желание. По совету матери девушка попросила голову Иоанна. Правитель опечалился, страшась гнева Божьего за убийство пророка, но перед гостями не изменил своему слову. И святому отсекли голову.

По преданию, голова продолжала обличать Ирода и Иродиаду. Неистовая женщина, исколов язык пророка булавкой, закопала ее в нечистом месте. Но святыню тайно взяла жена царского домоправителя и погребла, положив ее в сосуд, на Елеонской горе. Тело Иоанна схоронили его ученики.

Божий гнев обрушился на тех, кто погубил пророка: Саломия в реке провалилась под лед. Ее голову, отрезанную острой льдиной, принесли Ироду и Иродиаде. В отмщение за бесчестие своей дочери аравийский царь двинул войска против неправедного правителя и нанес ему поражение. А римский император сослал эту пару в заточение, где они были поглощены разверзшейся землей.

Подготовила

Елена ДОРОШКО