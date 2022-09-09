Клиника решила изменить представление горожан о диагностике и лечении глазных заболеваний

Не только гомельчане, но и жители области, следящие за здоровьем глаз, получили настоящий подарок. В Гомеле открылось отделение Центра микрохирургии глаза VOKA, основанного в Минске одним из ведущих экспертов-офтальмологов, профессором Н.И. Позняком. На прием в новую клинику, которая разместилась по адресу ул. Чонгарской дивизии, 8А, предварительно записались сразу около тысячи человек. О том, как будет работать отделение VOKA в Гомеле, рассказал его заведующий, врач-офтальмолог высшей категории Владимир Котович.

Тщательная диагностика и комплексное лечение

Гомель отличает хорошо развитая государственная служба офтальмологии. Однако, для получения помощи в непростых случаях пациентам порой приходится обойти несколько кабинетов или учреждений. Или же отправляться в Минск. Именно поэтому клиника VOKA предусмотрела в новом отделении в Гомеле целый комплекс услуг. Здесь и диагностика, и лазерная коррекция зрения, и удаление катаракты, и услуги витреоретинальной хирургии.

— Работа Центра микрохирургии глаза построена по принципу детального обследования. Если вы пришли на диагностику зрения, то ваши глаза мы изучим досконально. Благодаря этому заключение, которое дают наши специалисты, является полным. Вам не нужно проводить дополнительные исследования, чтобы выяснить какой-либо вопрос, – говорит Владимир Котович.

– Нагрузка у людей на глаза из-за множества экранов и гаджетов сейчас огромная. Да и многие другие факторы влияют на снижение зрения: развитие катаракты, глаукомы, последствия сахарного диабета. Все эти проблемы мы поможем выявить и решить здесь, в нашем отделении, – отмечает врач.

Тщательная диагностика и комплексное лечение

В клинике VOKA установлено новое и дорогостоящее оборудование, не уступающее уровню столичного. Достаточно заглянуть, например, в кабинет диагностики, чтобы убедиться: пациента обследуют с использованием самых современных технологий. Так, в самом стандартном пакете услуг по диагностике минимум 6-8 методов, направленных на проверку различных параметров глаза.

Также оборудование и уровень подготовки специалистов — офтальмохирургов в VOKA позволяет оперировать сложные глазные патологии.

– В офтальмологических операциях очень важны не только точность, но и быстрота проведения процедуры, что связано с особенностями функционирования глаза, – рассказывает Владимир Олегович. – Иностранное оборудование, которым оснащена операционная клиники, позволяет все сделать и точно, и быстро.

Поставляются в клинику и отлично зарекомендовавшие себя зарубежные материалы, которые дают возможность получить человеку хорошее зрение. Например, при удалении катаракты здесь подбирают импортные мягкие и гибкие искусственные хрусталики, которые служат пациентам долгие годы.

Опытные врачи возьмутся за сложные случаи

Пожалуй, самый важный фактор востребованности клиники – опытнейшие врачи, имеющие высокую квалификацию в области офтальмологии. Так, сам заведующий Гомельским отделением Владимир Олегович Котович – хирург-офтальмолог с 30-летним стажем. Он будет проводить микрохирургические операции в Гомеле.

Центр микрохирургии VOKA отличает и научный подход к лечению пациентов. Ведь клиника в Минске изначально работает под руководством лауреата государственной премии, доктора медицинских наук, профессора Николая Позняка. Одного из наиболее опытных офтальмологов Республики Беларусь, за плечами которого более 25000 успешно проведенных операций, внедрение в стране целого ряда технологий.

Владимир Котович отмечает, что Николай Иванович Позняк и другие врачи из клиники в Минске будут периодически приезжать в Гомель. К их приезду планируется собирать группу сложных пациентов и вместе с профессором уточнять тактику ведения пациента и тактику лечения. Словом, в Гомельском отделении готовы сделать все, чтобы обратившиеся в VOKA пациенты стали видеть лучше.

На протяжении последних четырех лет Центр микрохирургии глаза VOKA становится победителем премии «Номер один». По итогам масштабного голосования конкурса клиника признана «Центром восстановления зрения № 1 в Беларуси».