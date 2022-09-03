У граждан появились дополнительные 3,5 года на то, чтобы реализовать свое право на обмен принадлежащих им ИПЧ «Имущество» на акции открытых акционерных обществ.

Сегодня жителям области к обмену предложены акции более 160 ОАО, расположенных во всех регионах республики, из них 43 – в Гомельской области. Перечень обществ довольно широк и разнообразен, среди них предприятия агропромышленного и строительного комплексов, торговли и услуг, легкой и химической промышленности, а также прочих отраслей.

Нужно учитывать, что можно обменять на акции лично начисленные гражданину чеки – без ограничения, а полученные им от близких родственников – не более 250. Чеки, полученные от иных лиц, использовать нельзя.

Для осуществления обмена следует обратиться в ОАО «АСБ Беларусбанк» (в Гомеле по ул. Фрунзе, 6а, либо в районных центрах) с паспортом и сертификатом ИПЧ «Имущество». Вопросы, касающиеся обмена чеков, можно задать по тел. 8 (0232) 50-63-68.

Подготовила Елена ДОРОШКО