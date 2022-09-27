Тема второй пенсии с государственным софинансированием сейчас у многих на слуху. Новый механизм добровольного дополнительного накопительного пенсионного страхования по Указу Президента № 367 заработает 1 октября. Специалисты Фонда социальной защиты населения и страховой компании «Стравита» активно встречаются с трудовыми коллективами, разъясняя особенности и преимущества программы. На одной из таких встреч побывала наш корреспондент.



Расчеты и доверие

На ведущем предприятии страны по проектированию энергоисточников и теплосетей «Белнипи­энергопром» трудятся около 450 сотрудников. Конференц-зал, где проходит мероприятие, всех бы не вместил. Поэтому собрали только представителей кадрово-бухгалтерской службы, а также профсоюзных лидеров, которые будут рассказывать о новшестве. Заместитель директора по общим вопросам Ярослав Матиевич с ходу признается: нововведение в накопительном пенсионном страховании вызывает у него неподдельный интерес. Даже самостоятельно сделал расчеты, исходя из собственной зарплаты. Что важно, полученные цифры понравились.

Один из первых вопросов зала — о судьбе ранее заключенных программ добровольного пенсионного страхования. Речь идет о полисах: когда либо предприятие страхует работников в качестве бонуса к соцпакету, либо сами граждане в индивидуальном порядке уплачивают взносы. Что будет с такими договорами после 1 октября? Начальник сектора страхования управления организации продаж «Стравиты» Елена Дамарад поясняет:

— Все они продолжат действовать. Но если человек, который самостоятельно уплачивает взносы, захочет подключиться к механизму по Указу № 367, то можно переоформить договор в «Стравите», даже если он был заключен в другой компании. Накопленная ранее сумма будет далее пополняться в соответствии с новой программой.

Еще один вопрос: для кого программа пенсионных накоплений с участием государства недоступна? Елена Дамарад четко разъясняет:

— Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, инвалидов I и II групп или лиц, которым до пенсии осталось менее трех лет. Не смогут присоединиться к механизму и работники предприятий и организаций, находящихся в процессе ликвидации или банкротстве.

Демонстрация слайда с примерными расчетами дополнительной пенсии вызвала в зале эмоциональный подъем. «Неужели так много?» — шепчет одна сотрудница института другой. Речь о ситуации, когда 38-летний мужчина или 33-летняя женщина, которые сегодня получают 1500 рублей, решают делать отчисления по три процента до достижения пенсионного возраста, то есть в течение 25 лет. Работодатель, соответственно, столько же. В итоге вторая пенсия составит около 2,5 тысячи рублей в течение пяти лет ежемесячно или чуть больше тысячи — в течение десяти лет. Отличная прибавка! Но если заключить договор по такому же тарифу за 15 лет до пенсионного возраста, то суммы будут менее значительными — 660 рублей при пятилетнем сроке выплат или 330 в течение десяти лет. Расчеты, конечно, условные. Ведь зарплата — величина переменная. Тем не менее прослеживается четкая взаимосвязь: чем больше копишь и чем больше взносы, тем выше будет доход в старости.

Встречи в трудовых коллективах помогают разъяснить особенности и преимущества программы дополнительного накопительного пенсионного страхования.

Гарантии от государства

— Цифры красивые, но как я могу быть уверенным, что с деньгами ничего не случится? — задает резонный вопрос сотрудник института.

— Сохранность гарантирует государство, — объясняет представитель «Стравиты». — Если страховщик не может выполнить свои обязательства, по решению Президента средства выделят из гарантийного фонда.

Деньги не просто будут накапливаться на именном лицевом счете работника. На каждый перечисленный взнос начисляются проценты. Их размер — ставка рефинансирования (сегодня это 12 процентов годовых). Также к накопленной сумме будут добавляться и страховые бонусы. «Стравита» размещает деньги на депозитах государственных банков, в ценных бумагах Минфина и Банка развития.

— А можно ли получить накопленные средства досрочно или все сразу, когда станешь пенсионером? — звучит новый вопрос.

— Законодательством предусмотрено только два варианта выплаты накопительной пенсии. После достижения общеустановленного пенсионного возраста деньги можно получать ежемесячно в течение пяти либо десяти лет, — таков ответ спикера. — Срок определяется на момент заключения договора. Забрать досрочно накопления нельзя. Исключение — если работник до достижения пенсионного возраста стал инвалидом I или II группы.

Право получить сумму едино­временно предусмотрено также для наследников, когда работник ушел из жизни, не дождавшись пенсии или окончания пенсионных выплат. Тем, кто заинтересовался программой, но сомневается, Елена Дамарад рекомендует остановиться на самом маленьком тарифе — одном проценте. Сумма несущественная, а если человека все будет устраивать, можно увеличить. Либо приостанавливать уплату взносов, предварительно уведомив об этом страховую компанию и нанимателя.

— В таком случае новые взносы поступать на счет не будут, — поясняет специалист «Стравиты». — Но накопления все равно продолжат расти.

После встречи интересуюсь у спикера впечатлениями от этого и других состоявшихся разговоров с трудовыми коллективами.

— Мы видим, что люди, которым до пенсии осталось три года, реально огорчены, что им уже нельзя присоединиться к программе. А вот те, кому около 30, относятся к пенсионным накоплениям скептически. Хотя бывает наоборот: молодые специалисты уже выражают готовность заключать договор. А наибольший интерес к программе наблюдается у работников, которым до пенсии 10–15 лет.

КОММЕНТАРИИ В ТЕМУ

Наталия Павлюченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты:

— За последний год мы сделали основной упор на два направления. Во-первых, на информационно-разъяснительную работу. Проведены встречи с коллективами более 7 тысяч предприятий, в диалоговых площадках поучаствовали свыше миллиона человек. Во-вторых, занимались технической подготовкой информационных систем. Кроме того, приведены в соответствие нормативно-правовые акты. Скажу откровенно, всегда хотелось почувствовать обратную связь, интерес к новой системе, насколько она будет востребована. Конечно, это покажет наш опыт реализации указа, но в ходе встреч с коллективами вопросов было очень много. Как мы сейчас полагаем, наиболее востребован будет формат под названием «3 плюс 3», когда 3 процента удерживается из заработной платы сотрудника и 3 процента перечисляет работодатель.

Наталья Новикова, заместитель начальника Главного управления страхового надзора Министерства финансов:

— Есть одно важное условие, которое необходимо соблюсти. Чтобы система заработала, после заключения договора страхования нужно уведомить своего работодателя: написать заявление об удержании с зарплаты страхового взноса, а также предоставить копию страхового свидетельства (с предъявлением оригинала). В противном случае работник не вступит в систему, даже несмотря на договор страхования. При смене работы также нужно поставить нового нанимателя в известность об участии в программе. Также предусмотрено, что страховая организация будет формировать страховые резервы и гарантийные фонды. Чтобы государство смогло гарантировать выплаты при форс-мажорных обстоятельствах. Хотя надеемся, что таких не случится.

Сергей Андриевич, генеральный директор государственного предприятия «Стравита»:

— С 1 октября будет введен в эксплуатацию личный кабинет на нашем официальном сайте. Чтобы иметь к нему доступ, необходимо будет пройти регистрацию. Договор можно заключить онлайн и получить его на электронную почту. А если нужен бланк страхового свидетельства, приглашаем посетить офис нашего предприятия. Свидетельства уже изготовлены и находятся во всех регионах.