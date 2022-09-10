По рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения принято считать 10 сентября каждого года Всемирным Днем предотвращения самоубийств.

Этот день впервые был проведен в 2003 году в качестве инициативы Международной ассоциации по предотвращению самоубийств и одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Суицид (самоубийство) – это действие с фатальным результатом, которое было намеренно начато и выполнено умершим в осознании и ожидании фатального результата.

Заблуждения о суициде

Самоубийства совершают психически ненормальные люди. Но исследования показали: 80 — 85% самоубийц были вполне здоровыми людьми.

Самоубийство невозможно предотвратить. Но период кризиса – явление временное, и в этот момент человек нуждается в душевной теплоте, помощи и поддержке. Получив это, человек часто отказывается от своих намерений.

Существует тип людей, склонных к самоубийству. Но все зависит только от ситуации и от ее личностной оценки. Как и не существует признаков, которые бы указывали на то, почему человек решился на самоубийство.

Человек перед самоубийством будет говорить об этом, но окружающие воспримут это как шутку. В большинстве случаев, если не принимать во внимание аффективные суициды, то человек всегда предупреждал окружающих о своих намерениях.

Решение о суициде приходит внезапно, без предварительной подготовки. Но анализ показал, что суицидальный кризис может длиться несколько недель, даже месяцы.

Если человек совершил попытку самоубийства, он никогда не повторит ее снова. На самом же деле, если человек совершил попытку, то риск повторной попытки очень высок. Наибольшая вероятность в первые 1-2 месяца.

Влечение к самоубийству передается по наследству. Это утверждение никем еще не доказано.

Снижению уровня самоубийств, способствуют статьи в СМИ, рассказывающие о том, как и почему было совершено самоубийство. Но это не отвечает действительности.

Самоубийство можно предотвратить, если люди будут загружены работой. Это тоже неправда.

Прием алкоголя помогает снять суицидальное переживание. Но зачастую это вызывает обратный эффект: повышается тревога, обостряются конфликты, тем самым способствуя самоубийству.

Оказание помощи при потенциальном суициде

Никто из людей не является абсолютно суицидальным. Даже самое страстное желание умереть по своей психологической сущности является противоречивым. Часть личности хочет жить, другая стремится уйти в небытие. Суицидальная настроенность души является преходящей – эти чувства могут появляться, исчезать, возникать снова, но почти всегда проходят. Эта закономерность является основой оказания помощи при потенциальном суициде.

Что можете сделать вы:

Вы должны оставаться самим собой. Остальное воспринимается как обман, пусть и непреднамеренный, звучит фальшиво и не является искренним В вашу задачу входит вступить с человеком в доверительные отношения, чтобы он смог рассказать вам правду о том, что у него на уме. Нужно, чтобы он чувствовал себя на равных с вами, как с другом. Имейте дело с человеком, а не «Проблемой». Если вы попытаетесь действовать как учитель или эксперт это может оттолкнуть его Сосредоточьте свое внимание. Позвольте человеку, не перебивая, излить душу. Не думайте, что вам следует что-то говорить каждый раз, когда возникает пауза. Молчание дает каждому из вас время подумать. Направляйте разговор в сторону душевной боли, а не от нее. Ваш собеседник хочет рассказать вам о личных и болезненных вещах, которые трудно услышать большинству людей. Дайте возможность человеку найти свои собственные ответы, даже если вы считаете, что знаете очевидное решение или выход. Во многих случаях сиюминутного решения просто не существует, и ваша роль заключается в том, чтобы оказать дружескую поддержку, выслушать.

Предложить план помощи. Человека нужно проинформировать о дальнейших действиях помощников, объяснить, что эффективная поддержка не может быть оказана только путём однократной беседы. Ему объясняют необходимость консультаций других специалистов (психолог, психотерапевт, психиатр). Очень важно это делать так, чтобы у человека не создалось впечатления, что от него хотят «отделаться», что его бояться и пр. Заключение антисуицидального договора. Для того, чтобы показать человеку, что окружающие заботятся о нем, и создать чувство жизненной перспективы, помогающий специалист может заключить с ним так называемый «антисуицидальный контракт» — попросить об обещании не совершать суицидальных действий в период работы со специалистом и связаться с ним перед тем, как он решится на суицидальные действия в будущем, для того, чтобы еще раз обсудить возможные альтернативы поведения.

Когда вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Но будьте рядом!

Если вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации и не видите из нее выхода, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните по номеру

«Телефон доверия» Гомельской областной клинической психиатрической больницы:

8-0232-31-51-61

Республиканская «Детская телефонная линия»:

8-801-100-16-11.

Экстренную психологическую помощь в рабочие дни окажут в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по номеру

8-0232-75-55-97 .

УЗ « Буда-Кошелевской ЦРБ»:

Врач-психотерапевт: 7-66-41;

Врач-психиатр-нарколог: 7-66-44;

Психолог: 7-66-42.