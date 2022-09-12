12-летнему Даниилу Белякову диагноз «аутизм» поставили в три года. С тех пор мальчик нуждается в постоянном приеме медицинских препаратов, покупка которых для его семьи всегда финансово тяжела.

У Даниила Белякова диагноз «аутизм». Родители просят финансовой помощи у всех неравнодушных. Фото из личного архива Юрия Белякова

Мама Даниила не работает, так как постоянно ухаживает за больным ребенком, а вся зарплата главы семьи уходит на питание и покупку медпрепаратов для сына.

В 2017 году в лечении мальчика использовали новые препараты, которые помогли значительно улучшить его состояние. Даниил произнес первые осмысленные слова, начал учиться общаться. Как рассказывает отец мальчика Юрий Беляков, сейчас сын стал намного лучше разговаривать, отвечать на вопросы, что раньше давалось очень тяжело. Даниил очень жизнерадостный ребенок. Как и все дети, любит мультфильмы, игрушки и свою собаку – черного американского кокер-спаниеля по кличке Рик. Но лечение необходимо продолжать, покупка медицинских препаратов нужна постоянно.

– Мы обращаемся ко всем неравнодушным за помощью. Будем рады и очень благодарны любой поддержке, которую вы сможете предоставить для лечения моего сына, – говорит отец Юрий Беляков.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 511 ОАО «АСБ Беларусбанк» – г. Минск, ул. Долгобродская, 1; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X: Пополнить баланс МТС: +375 29 741-19-41

Транзитный счет – BY28AKBB38193821000170000000

Белорусские рубли – BY29AKBB31340000040405220268

Доллары США – BY89AKBB31340000040365220268

Евро – BY96AKBB31340000040425220268

Российские рубли – BY59AKBB31340000040385220268

Назначение платежа: Для зачисления на счет Белякова Юрия Александровича на лечение и реабилитацию сына Белякова Даниила Юрьевича.

Источник: http://gp.by

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