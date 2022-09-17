Всемирный день безопасности пациентов был учрежден на 72 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2019 года и отмечается 17 сентября.

Общие цели этого дня заключаются в том, чтобы расширить понимание проблемы обеспечения безопасности пациентов во всем мире, повысить уровень участия общественности в обеспечении безопасности медицинской помощи и способствовать активизации действий, направленных на повышение безопасности пациентов и снижение вреда для пациентов во всем мире.

«Не навреди» — старейший принцип медицинской этики, который должен неукоснительно соблюдаться.

В 2022 году Всемирный день безопасности пациентов проходит под лозунгом «Лекарства без вреда», а его тема сформулирована, как «Безопасное применение лекарственных препаратов». Почти все мы за свою жизнь принимаем какие-либо лекарственные препараты. Ассортимент их значителен и постоянно расширяется. Лекарственные средства требуют особого внимания при их использовании и должны применяться только по назначению врача, который даст вам рекомендации по их применению. Но есть общие правила приёма лекарственных препаратов, перечислим некоторые из них:

принимайте лекарства строго по назначению врача. Лечащий врач обладает полной информацией о вашем здоровье, которая поможет подобрать эффективное и безопасное лечение;

перед применением ознакомьтесь с инструкцией;

убедитесь в отсутствии противопоказаний;

соблюдайте длительность лечебного курса, а также кратность и интервалы между приемами лекарств;

в случае возникновения аллергических или побочных реакциях незамедлительно информируйте врача;

перед началом приема безрецептурного препарата, добавки или растительного лекарственного средства проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы быть уверенным в безопасности препарата или средства.

Все, включая, пациентов и медицинских работников, должны вносить свой вклад в обеспечение безопасности приема лекарственных средств!

В рамках проведения Всемирного Дня безопасности пациентов будут работать «прямые» телефонные линии:

16 сентября с 09:00 до 12:00 по телефону 8 (0232) 50-74-16 на базе ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» на вопросы ответит заведующий отделением надзора за организациями здравоохранения, врач-эпидемиолог Васильева Ольга Владимировна;

16 сентября с 14.00 до 15.00 по телефону 8 (0232) 34-72-76 на базе У «Гомельская областная клиническая больница» на интересующие вопросы ответит заведующий аллергологическим отделением, врач аллерголог-иммунолог Потачиц Людмила Григорьевна.

«Горячая линия» главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома: 8(0232) 50-32-04.